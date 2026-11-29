El duelo, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato Clausura, tuvo un arranque alentador, con Cerro Porteño instalado en campo contrario, generando tres corners seguidos. Uno de los lanzamientos de Juan Manuel Iturbe fue bien cerrado, en busca del gol olímpico, generando la reacción del joven Gustavo Dionisi.

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A Guaraní le costó generar conexiones de salida, aunque el rival terminó facilitándole la tarea. Pelota perdida por Blas Riveros ante la presión de Diego Fernández, la cesión a Maximiliano Añasco que le dio el pase al área Armando Méndez que tras ganarle la carrera a Lucas Quintana envió el centro que lo desvió Alexis Cañete para vencer a Roberto Junior Fernández con el autogol. Un accidente que echó por tierra el inicio prometedor azulgrana.

¡EN CONTRA!



⚽Centro de Armando Mendez que Alexis Cañete manda al fondo de su valla para el 1-0 de Guaraní ante Cerro en La Olla.



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Acusó el golpe el Ciclón, al que le llevó algunos minutos volver a recuperar su fútbol vertical, recurriendo a toques laterales intrascendentes como para reordenar las ideas.

Tampoco tuvo fortuna el equipo de Gustavo Costas, tan necesaria para salir adelante. Una proyección de Riveros terminó en una asistencia a “Itu” que definió de buena forma, pero su envío dio en Pablo Vegetti.

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Cerca del cierre de la fracción inicial, Derlis Rodríguez despidió un derechazo desde fuera del área levemente desviado en Dionisi y que dio en el palo. Al descanso, con protagonismo azulgrana con 68 por ciento de posesión del esférico, pero con ventaja aurinegra.

La complementaria básicamente transcurrió en terreno legendario, por el resultado. Con paciencia, el dueño de casa intentó generar espacios en busca de la paridad.

El elenco de Francisco “Chiqui” Arce estuvo se sintió cómodo con la ventaja, cortó las conexiones adversarias y avanzó a la medida de sus posibilidades.

Así como el anfitrión generó ocasiones para empatar, el visitante también tuvo chances para aumentar la diferencia. Así llegó el 2-0 con un tiro libre del “Pollo” Recalde desviado en Lucas Merolla para otro gol en contra. Peor no podía estar la “capital del sentimiento”. Una sensación de impotencia terrible.

😮 ¡OTRA VEZ EN CONTRA!



⚽ Guaraní vuelve a golpear, Lucas Merolla manda su cabezazo contra su propia portería.



🟡⚫ El Aurinegro ya gana 2-0 en La Olla.



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Se bajó el telón del espectáculo, con una nueva frustración del “más popular”. Cerro Porteño debe replantearse muchas cosas para el 2027, incluyendo el cuerpo técnico. Con el bueno de Costas se puede aplicar la frase de “las segundas partes nunca fueron buenas”. Existen excepciones. Claramente esta no es.