Sin que el panorama sea el mejor, Cerro Porteño tiene un escudo que defender para intentar vencer a Guaraní, con el que medirá fuerzas en la “Capital del sufrimiento”, a partir de las 17:30, por la penúltima fecha del campeonato Clausura 2026.

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El Ciclón tiene 66 puntos acumulados en la temporada y no depende de sus propias fuerzas para llegar a Paraguay 3, ya que tras el desarrollo de la vigésima ronda, Trinidense contaba con la misma cosecha y con ventaja deportiva, mientras que Libertad se encuentra con 67, es decir con las mayores posibilidades de ocupar la última vacancia en la Copa Libertadores.

Todo indica que azulgranas y aurinegros intervendrán en 2027 en la Copa Sudamericana, la segunda competencia en importante de la Conmebol, que otorga menos ingresos y en la que se corre el riesgo de quedar sin calendario internacional durante toda la temporada en caso de perder en el filtro local, que presenta como novedad el desarrollo de dos partidos y no solo uno, de eliminación directa.

El Cacique ya está inscripto para La Gran Conquista. Su mejoría con la llegada del entrenador Francisco Arce no alcanzó para aspirar a algo más, aunque al margen de los resultados, el mérito del estratega es potenciar a jóvenes figuras.

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El argentino Gustavo Costas está decidido a iniciar el próximo ciclo en el Ciclón, aunque si el equipo no levanta en estas dos últimas rondas, la presión de cambio de la afición podría volverse insostenible.

En el primer choque del torneo Apertura, Cerro Porteño salió triunfante sobre Guaraní por 2-0. Luego empataron 0-0 y en la rueda inicial del Clausura, volvieron a igualar, esta vez 1-1.