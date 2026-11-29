En La Huerta, Libertad intentará dar este domingo dar un paso más hacia la clasificación a la Copa Libertadores contra el 2 de Mayo (20:00), que lucha por acceder a la Sudamericana, aunque marcha en desventaja con relación a Ameliano.

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El enfrentamiento, correspondiente a la penúltima ronda del torneo Clausura, se pondrá en marcha a las 20:00, en simultáneo con el choque entre San Lorenzo y la V azulada, que pretende abrocharse la plaza para La Gran Conquista.

El Gallo norteño fue la revelación del campeonato en su primer tramo. Si embargo, no pudo sostenerse arriba, fue perdiendo posiciones hasta correr el riesgo de terminar la temporada con las manos vacías.

Para el Guma, lograr la plaza de Paraguay 3 para el mayor certamen de la Conmebol podría ser importante, en un año que no fue el mejor, con el casillero en blanco en cuanto a títulos.

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Para el técnico Ariel Galeano, cada partido representa un examen, con vistas a su continuidad. Si bien es considerado un profesional prácticamente de la casa, parece que aún le falta superar materias para estar a la altura del club. Su reciente experiencia en Guaraní fue un tremendo fracaso.

Dos de los tres partidos animados este año los ganó Libertad, ambos en Pedro Juan Caballero, por el idéntico marcador de 2-0. En Asunción, en la rueda de las revanchas del Apertura, igualaron 0-0.