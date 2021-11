UFI reitera obligatoriedad de ambulancia en juegos

Hace días falleció Nelson Solano, jugador de 21 años del 1° de Marzo, correspondiente a la Liga Regional del Sud. El futbolista fue traslado en una patrullera al hospital de Ñemby, ya que en el recinto deportivo no se cumplieron con las medidas necesarias.

SE REITERA OBLIGATORIEDAD DE PRESENCIA DE AMBULANCIA Y PARAMÉDICOS EN ENCUENTROS DEPORTIVOS.

Este miércoles, la Unión del Fútbol del Interior recordó en una circular sobre “la plena vigencia de la disposición del directorio nacional UFI en cuanto a la obligatoriedad de la presencia de ambulancia y paramédicos en todos los partidos de campeonatos oficiales organizados por la UFI, las federaciones y/o las ligas”.

Y que esto debe “ser incluido en los reglamentos respectivos, no pudiendo estos ser homologados por las federaciones sin este requisito obligatorio”. Óscar Ramírez, presidente de la UFI, declaró hace poco que los responsables de esta liga “se habrán descuidado en no tener o en no prever”.