Primera División B: El 24 de Setiembre se mantiene en zona de ascenso

Con el triunfo, el “franjeado aregüeño” logró mantenerse en zona de ascenso a la División Intermedia y evitó que el puntero Deportivo Recoleta grite campeón en la jornada dominical.

La lucha por el segundo cupo de ascenso se definirá en las dos fechas restantes, el 24 de Setiembre con 59 puntos, es momentáneamente dueño de la plaza, pero muy cerca se está Atlético Tembetary 56 unidades, más atrás están 3 de Noviembre y Atlántida con 55 puntos.

Lea más: Primera División B: El “Canario” vuela a la Intermedia

Estadio: Próculo Cortazar. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Armindo Rojas y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

24 de Septiembre: Ivan Cetrini; Wilians Coronel, Óscar Velázquez, Silvio Borjas y Ronaldo Galeano; Walter Pacheco, Édgar Sanabria (78′ Mario Ricardo), Jean Mora (70′ Arturo Medina) y Felipe Cabrera (60′ Evelio Roa); Diego Leguizamón y Armando Pessolani. D.T.: Alicio Solalinde. 29 de Septiembre: Osvaldo Ferreira; Juan Cuyua, Cristhian Espínola, Gabriel Duarte y Hugo Centurión; Ramón Balbuena, Jumpei Watanabe (65′ Luis Villalba), Rodney Pereira (56′ Diego Cabrera) y José Riquelme; Diego Fernández y Luis Torres (90′ Ignacio Torres). D.T.: Claudio Cañete.

Goles: 43′ Walter Pacheco y 54′ Jean Mora (24); 77′ Diego Fernández (29). Amonestados: 14′ Felipe Cabrera, 31′ Edgar Sanabria, 37′ Silvio Borjas y 88′ Evelio Roa (24); 30′ Jumpei Watanabe, 31′ Diego Fernández, 67′ José Riquelme y 67′ Ramón Balbuena (29). Expulsado: 90′ Juan Cuyua (29).

* En Ñemby: Cristóbal Colón Ñemby 2-General Díaz 1. Goles: 9′ y 93′ Alan Vallejos (CC); 16′ Juan Díaz (GD).

* En Itá: Olimpia de Itá 1-3 de Noviembre 3. Goles: 94′ Pedro González (O), 32′ Hugo Herrera, 66′ Jesús Asta y 91′ Hugo Jacquet (3N).

* En barrio Republicano: Silvio Pettirossi 4-Fulgencio Yegros 2. Goles: 22′ Fabio Mendieta, 32′ y 42′ Alejandro Cañiza, 66′ Isaac Esteche (SP); 39′ Axel Franco c/s/v, 75′ Rodrigo Báez (FY).

* La penúltima ronda (33ª): Cristóbal Colón JAS vs. Silvio Pettirossi; 29 de Setiembre vs. Deportivo Recoleta; Sportivo Limpeño vs. 24 de Setiembre; General Díaz vs. Atlético Tembetary; Presidente Hayes vs. Cristóbal Colón de Ñemby; Deportivo Capiatá vs. 3 de Febrero RB; 3 de Noviembre vs. Atlántida; General Caballero ZC vs. Olimpia de Itá. Libre: Fulgencio Yegros.

* Clasificación: Recoleta 65 puntos, 24 de Setiembre 59, Tembetary 56, 3 de Noviembre 55, Atléntida 55, General Díaz 53, Capiatá 50, Presidente Hayes 40, Silvio Pettirossi 38, Olimpia de Itá 36, Cristóbal Colón de Ñemby 36, Cristóbal Colón JAS 33, 29 de Setiembre 31, 3 de Febrero RB 28, General Caballero ZC 25, Fulgencio Yegros 22 y Limpeño 16.