River Plate y Guaraní de Fram quedan en deuda

El cotejo entre River Plate y Guaraní de Fram no llenó las expectativas por la falta de efectividad de los protagonistas. Fue empate sin goles por la fecha 21 de la División Intermedia.
El duelo se desarrolló en el capitalino barrio Mburicaó. El Kelito cumple una mejor campaña en relación al Cacique frameño, que se encuentra en la zona de descenso.
Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Félix Arzamendia y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
River Plate: Francisco Peralta; Damián Cabrera, Enzo Ortiz, Willian Alonzo y Miguel Chávez; Lucas Candia, César Leguizamón, Arnaldo Román (67’ Rodrigo Fariña) y Walter Gaona; Matías González y Osvaldo Romero (87’ Santiago Torres). D.T.: Celso Ayala.
Guaraní de Fram: José Aquino Allende; José Báez, Alan Ledesma, Hugo Espínola e Ivo Parzajuk; Derlis Benítez, Marcos Riveros (69’ Enrique Balbuena), Alberto Mongelós (46’ Bruno Díaz) y Fernando Viveros (76’ Gianfranco Ojeda); Leonardo Galeano (69’ Dylan Ugarte) y Rodrigo Arévalo. D.T.: Roberto Torres.
Gol: No hubo. Amonestados: 13’ Alberto Mongelós, 61’ Bruno Díaz y 74’ José Báez (GF); 44’ Enzo Ortiz y 84’ Damián Cabrera (RP).