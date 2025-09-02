Lo que dejó la cuarta fecha del Campeonato Nacional B de UFI

La fase inicial del certamen de tierra adentro se disputa con 16 clubes, divididos en dos grupos de ocho equipos cada uno. La modalidad es de ida y vuelta, completando un total de 14 fechas. Los cuatro primeros equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente fase, en la que se crearán dos nuevos grupos de cuatro equipos cada uno, para que los dos mejores accedan a la final y luego ir en busca del partido decisivo en busca del título, que le permita competir por el ascenso a la segunda categoría, enfrentando al vicecampeón del torneo de la Primera División B de la APF.

Grupo A: el 3 de Febrero toma la punta

En el Grupo A, el Atlético 3 de Febrero de Ciudad del Este se consolidó como líder al vencer 2-1 al Club 15 de Mayo en el estadio Antonio Aranda, sumando así 10 puntos. El Deportivo Caaguazú y el R.I. 3 Corrales de Ciudad del Este le siguen de cerca con 8 puntos cada uno. En otros resultados, hubo empates en los duelos entre Sol del Este y R.I. 3 Corrales (1-1) y entre Deportivo Minga Guazú y Deportivo Caaguazú (1-1). Por su parte, el Club Ciudad Nueva venció 1-0 al Club J.D.K.

Clasificación: Atlético 3 de Febrero (Ciudad del Este) 10 puntos, Deportivo Caaguazú 8, R.I. 3 Corrales (Ciudad del Este) 8, Club Ciudad Nueva (Ciudad del Este) 7, Deportivo Minga Guazú 4, Club 15 de Mayo (Itapé) 4, Club J.D.K. (San José de los Arroyos) 1 y Sol del Este (Ciudad del Este) 1.

Grupo B: Salto del Guairá y Ovetense comparten el liderato

En el Grupo B, el Salto del Guairá y el Ovetense FC de Coronel Oviedo comparten la cima de la tabla, ambos con 9 puntos. Salto del Guairá logró una contundente victoria 4-1 sobre el Sportivo Campo 9, mientras que Ovetense FC se impuso 2-1 al Patriotas FC. En otros encuentros, el General Garay ganó 1-0 al Guaraní de Minga Guazú en un partido que fue suspendido, y el Atlético 13 de Junio empató 0-0 contra Nacional de Salto del Guairá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Clasificación: Salto del Guairá 9 puntos, Ovetense FC (Coronel Oviedo) 9, Atlético 13 de Junio de Ciudad del Este 8, Guaraní (Minga Guazú) 5, Nacional (Salto del Guairá) 3, Patriotas FC (Hernandarias) 2, Sportivo Campo 9 2 y General Garay (Concepción) 1.