Nueva ronda de la “B” se abrirá en Areguá

La reñida Primera División B consta de 34 fechas. El campeón ascenderá de manera directa a la División Intermedia. El segundo tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje contra el ganador del torneo Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
Lea más: Reñida Primera B cuenta con tres líderes
Los dos últimos elencos ubicados en el promedio tocarán fondo, con el descenso a la Primera C, que es el cuarto y último nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
La cartelera de un nuevo capítulo de la “B” es la siguiente:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Viernes 19
24 de Setiembre vs. 3 de Febrero RB
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 13:00 (TV).
Cristóbal Colón JAS vs. Olimpia de Itá
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 15:00 (TV).
Sábado 20
Presidente Hayes vs. Sport Colombia
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
Atlántida vs. 29 de Setiembre
Estadio: Complejo Oceánico, en Nueva Asunción.
Horario: 15:15.
Domingo 21
Fulgencio Yegros vs. General Díaz
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 15:00
Silvio Pettirossi vs. 3 de Noviembre
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 15:15.
Sportivo Iteño vs. Atlético Colegiales
Estadio: Salvador Morga.
Horario: 15:15.
Benjamín Aceval vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Isidro Roussillón.
Horario: 16:15.
Martes 23
Martín Ledesma vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 13:00 (TV).