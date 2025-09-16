Fútbol de Ascenso de Paraguay

Nueva ronda de la “B” se abrirá en Areguá

La 25ª ronda de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol se abrirá el viernes en Areguá, con el duelo calendario entre 24 de Setiembre y 3 de Febrero del barrio Ricardo Brugada. La competencia cuenta con tres líderes, entre los cuales aparecen Los Bravos. Ese mismo día se disputará otro cotejo.

16 de septiembre de 2025 - 17:55
Adriano Samaniego, conductor técnico del 24 de Setiembre, celebra como un chico el gol convertido por Andrés Duarte frente a 29 de Setiembre, en el barrio Molino de Luque.
Los Bravos del 24

La reñida Primera División B consta de 34 fechas. El campeón ascenderá de manera directa a la División Intermedia. El segundo tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje contra el ganador del torneo Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Los dos últimos elencos ubicados en el promedio tocarán fondo, con el descenso a la Primera C, que es el cuarto y último nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La cartelera de un nuevo capítulo de la “B” es la siguiente:

Viernes 19

24 de Setiembre vs. 3 de Febrero RB

Estadio: Próculo Cortázar.

Horario: 13:00 (TV).

Cristóbal Colón JAS vs. Olimpia de Itá

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 15:00 (TV).

Sábado 20

Presidente Hayes vs. Sport Colombia

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

Atlántida vs. 29 de Setiembre

Estadio: Complejo Oceánico, en Nueva Asunción.

Horario: 15:15.

Domingo 21

Fulgencio Yegros vs. General Díaz

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 15:00

Silvio Pettirossi vs. 3 de Noviembre

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 15:15.

Sportivo Iteño vs. Atlético Colegiales

Estadio: Salvador Morga.

Horario: 15:15.

Benjamín Aceval vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 16:15.

Martes 23

Martín Ledesma vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 13:00 (TV).

