Actualidad de la Primera C, en su tramo decisivo

Son 12 los clubes que intervienen en la Primera División C, de los cuales dos ascenderán al tercer nivel, que es la Primera B y uno quedará fuera de circuito la próxima temporada, como castigo deportivo.
A falta de cinco rondas para el cierre de la temporada, 1º de Marzo de Fernando de la Mora y 12 de Octubre de Santo Domingo se encuentran en la zona de ascenso, mientras que el tradicional Cristóbal Colón de Ñemby está en la línea del “freezer”, último en el promedio. En 2026 deberá retornar al circuito Valois Rivarola.
La 18ª fecha asigna el desarrollo de los siguientes enfrentamientos:
Sábado 20
Cristóbal Colón de Ñemby vs. 12 de Octubre SD
Estadio: Pablo Patricio Bogarín.
Horario: 15:00.
Sport Colonial vs. Atlético Juventud
Estadio: Celestino Mongelós.
Horario: 15:00.
Domingo 21
Deportivo Pinozá vs. Capitán Figari
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
Pilcomayo vs. General Caballero ZC
Estadio: Agustín Báez.
Horario: 15:00.
1° de Marzo vs. General Caballero CG
Estadio: Víctor Ramón Isasi.
Horario: 15:00.
Oriental vs. Humaitá
Estadio: Rafael Giménez.
Horario: 15:00.