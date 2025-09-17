Fútbol de Ascenso de Paraguay

Actualidad de la Primera C, en su tramo decisivo

Entre el sábado y el domingo se disputarán los partidos de la 18ª ronda de la Primera División C, la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que se encuentra en su tramo final.

17 de septiembre de 2025 - 16:45
Equipo de 1º de Marzo de Fernando de la Mora, puntero de la Primera División C.
Equipo de 1º de Marzo de Fernando de la Mora, puntero de la Primera División C.APF

Son 12 los clubes que intervienen en la Primera División C, de los cuales dos ascenderán al tercer nivel, que es la Primera B y uno quedará fuera de circuito la próxima temporada, como castigo deportivo.

A falta de cinco rondas para el cierre de la temporada, 1º de Marzo de Fernando de la Mora y 12 de Octubre de Santo Domingo se encuentran en la zona de ascenso, mientras que el tradicional Cristóbal Colón de Ñemby está en la línea del “freezer”, último en el promedio. En 2026 deberá retornar al circuito Valois Rivarola.

La 18ª fecha asigna el desarrollo de los siguientes enfrentamientos:

Sábado 20

Cristóbal Colón de Ñemby vs. 12 de Octubre SD

Estadio: Pablo Patricio Bogarín.

Horario: 15:00.

Sport Colonial vs. Atlético Juventud

Estadio: Celestino Mongelós.

Horario: 15:00.

Domingo 21

Deportivo Pinozá vs. Capitán Figari

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

Pilcomayo vs. General Caballero ZC

Estadio: Agustín Báez.

Horario: 15:00.

1° de Marzo vs. General Caballero CG

Estadio: Víctor Ramón Isasi.

Horario: 15:00.

Oriental vs. Humaitá

Estadio: Rafael Giménez.

Horario: 15:00.

