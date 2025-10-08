Fútbol de Ascenso de Paraguay

Partidos de la “C” cambian de día

La Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó este miércoles el cambio del programa de la 20ª fecha de la Primera División C, la cuarta y última categoría. En principio, los juegos fueron establecidos para el sábado. Al final, todos se jugarán el domingo, en simultáneo.

08 de octubre de 2025 - 14:23
El 1º de Marzo de Fernando de la Mora, líder de la Primera División C, a un paso del ascenso a la B.
La penúltima fecha de la Primera División C podría determinar el primer ascendido a la “B” y si se da una combinación de resultados, hasta determinar el campeón: 1º de Marzo de Fernando de la Mora.

La competencia consta de 22 rondas, tras las cuales los dos clubes de más alto puntaje subirán a la Primera B, que es la tercera categoría de nuestro fútbol.

Los seis enfrentamientos del domingo se pondrán en marcha a las 10:00, con el siguiente programa;

1° de Marzo vs. Pilcomayo

Estadio: Gunther Vogel (San Lorenzo).

Humaitá vs. Capitán Figari

Estadio: Eleuterio Sánchez (Mariano Roque Alonso).

12 de Octubre SD vs. Atlético Juventud

Estadio: Rafael Giménez (Santo Domingo).

General Caballero CG vs. Deportivo Pinozá

Estadio: 26 de Febrero (Luque).

Oriental vs. Cristóbal Colón de Ñemby

Estadio: Luciano Zacarías (Cuatro Mojones, Lambaré).

General Caballero ZC vs. Sport Colonial

Estadio: Hugo Bogado Vaceque (Zeballos Cue).

En cuanto al promedio, Capitán Figari marcha último, en zona de desprogramación en la temporada 2026. Se encuentra en riesgo el Deportivo Pinozá.

