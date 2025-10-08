Partidos de la “C” cambian de día

La penúltima fecha de la Primera División C podría determinar el primer ascendido a la “B” y si se da una combinación de resultados, hasta determinar el campeón: 1º de Marzo de Fernando de la Mora.
La competencia consta de 22 rondas, tras las cuales los dos clubes de más alto puntaje subirán a la Primera B, que es la tercera categoría de nuestro fútbol.
Los seis enfrentamientos del domingo se pondrán en marcha a las 10:00, con el siguiente programa;
1° de Marzo vs. Pilcomayo
Estadio: Gunther Vogel (San Lorenzo).
Humaitá vs. Capitán Figari
Estadio: Eleuterio Sánchez (Mariano Roque Alonso).
12 de Octubre SD vs. Atlético Juventud
Estadio: Rafael Giménez (Santo Domingo).
General Caballero CG vs. Deportivo Pinozá
Estadio: 26 de Febrero (Luque).
Oriental vs. Cristóbal Colón de Ñemby
Estadio: Luciano Zacarías (Cuatro Mojones, Lambaré).
General Caballero ZC vs. Sport Colonial
Estadio: Hugo Bogado Vaceque (Zeballos Cue).
En cuanto al promedio, Capitán Figari marcha último, en zona de desprogramación en la temporada 2026. Se encuentra en riesgo el Deportivo Pinozá.