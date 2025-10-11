Domingo decisivo en la “C”, sin el sancionado Colón de Ñemby

Todos los enfrentamientos dominicales de la 21ª ronda (penúltima) de la Primera División C se cumplirán en forma simultánea, a partir de las 10:00.

El líder, campeón anticipado y ascendido a la Primera B es el 1º de Marzo del barrio Santa María de Fernando de la Mora. Por la segunda plaza del ascenso pugnan 12 de Octubre de Santo Domingo, General Caballero de Zeballos Cue, Pilcomayo y Humaitá, ambos de Mariano Roque Alonso.

Oriental, que debía jugar contra el Cristóbal Colón de Ñemby, se adjudica automáticamente los puntos luego de la sanción recibida por la institución aurirroja, que quedó apartado en lo que resta del año y todo en 2026, por haber alistado a jugadores “mau”, en una suplantación de identidad comprobada por la matriz de nuestro balompié.

El programa dominical establece el desarrollo de los siguientes encuentros:

1° de Marzo vs. Pilcomayo

Estadio: Gunther Vogel (San Lorenzo).

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: José Rodríguez y Dalma Rodríguez.

Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.

Humaitá vs. Capitán Figari

Estadio: Eleuterio Sánchez (Roque Alonso).

Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Asistentes: David Guillén y Christian Ocampo.

Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

12 de Octubre SD vs. Atlético Juventud

Estadio: Rafael Giménez.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Luis Escobar y Diego Ascona.

Cuarta árbitra: Aracely Gómez.

General Caballero CG vs. Deportivo Pinozá

Estadio: 26 de Febrero (Luque).

Árbitro: Mario Benítez.

Asistentes: Juan Cardozo y Miguel Salinas.

Cuarto árbitro: Mateo Vázquez.

General Caballero ZC vs. Sport Colonial

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Árbitro: Óscar Velazquez.

Asistentes: Carlos Cáceres y Pamela González.

Cuarto árbitro: José Recalde.