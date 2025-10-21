Programa de la 31ª fecha de la Primera B

El circuito de ascenso más largo del balompié paraguayo continúa su recorrido, en su tramo final. Cumplidas 30 rondas y a falta de cuatro, el panorama se encuentra de la siguiente manera:

El puntero es el 3 de Noviembre del barrio San Pablo, de Asunción. Si conserva su puesto y logra el título, ascenderá de la Primera División B a la División Intermedia.

En el segundo puesto se sitúa Benjamín Aceval de Villa Hayes, que tiene el mismo puntaje que el tercero, 24 de Setiembre de Areguá.

El subcampeón jugará un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, por un lugar en la Intermedia.

En cuanto al promedio, Fulgencio Yegros de Ñemby está virtualmente descendido. El 29 de Setiembre de Luque también se encuentra en zona roja, de la “C”, mientras que Presidente Hayes y General Díaz están en riesgo, aunque de momento salvados.

La cartelera asigna la realización de las siguientes confrontaciones:

Viernes 24 de octubre

Presidente Hayes vs. Benjamín Aceval

Estadio: A confirmar.

Horario: 14:00 (TV).

Martín Ledesma vs. Sport Colombia

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 16:00 (TV).

Sábado 25

Atlético Colegiales vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Luciano Zacarías.

Horario: 10:00.

12 de Octubre de Itauguá vs. General Díaz

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 14:00 (TV).

Fulgencio Yegros vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 15:00.

Domingo 26

29 de Setiembre vs. 3 de Febrero

Estadio: Salustiano Zaracho.

Horario: 10:00.

Atlántida vs. 3 de Noviembre

Estadio: A Confirmar.

Horario: 14:00 (TV).

24 de Setiembre vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Próculo Cortázar.

Hora: 16:00 (TV).

Sportivo Iteño vs. Olimpia de Itá

Estadio: Salvador Morga.

Horario: 16:00.