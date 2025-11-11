Nacional B: Partidos decisivos en busca de la final

Patriotas FC de Hernandarias y 13 de Junio de Ciudad del Este se enfrentarán en el complejo Patriotas, a las 16:00. El elenco hernandariense ganó en la ida por 2-0.

Deportivo Salto del Guairá y 15 de Mayo de Itapé lidiarán en el mismo horario en el estadio Emigdio Vallejos, en la capital de Canindeyú. El primer partido, desarrollado en Villarrica, había finalizado 1-1.

El duelo consagratorio del fin de semana será programado tras el desarrollo de estos choques de desquite de mitad de semana.

El monarca del Nacional B jugará una serie de dos partidos por el ascenso a la División Intermedia contra el subcampeón de la Primera B, que sería 12 de Octubre de Itauguá, 3 de Noviembre o Benjamín Aceval de Villa Hayes, el potencial campeón.