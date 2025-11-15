¡Benjamín Aceval vuelve a la Intermedia!

El dueño de casa se adelantó en el marcador, cerca de la media hora de juego, con el tanto que nació con el desborde por derecha del desequilibrante Kevin Quiñónez. Este, tras recibir el pase libre sobre su andarivel, metió el centro medido, al segundo poste, a la posición de Osvaldo Argüello, quien en la boca del arco aplicó el cabezazo que venció la resistencia del portero Jorge Recalde.

Ya pasados los 30 minutos, el elenco chaqueño duplicó su ventaja, con la anotación ideada y concretada por Osvaldo Argüello. Este, en primera instancia, en un duelo aéreo aguantó la embestida de Richard Fernández, para buscar la combinación con Nery Castro. Castro devolvió el esférico a su dupla ofensiva, para con una definición colocada al costado izquierdo del guardameta, llegar al segundo de su equipo y de su cuenta personal.

Ya en la etapa complementaria, Osvaldo Argüello redondeó su tarde consagratoria, sacando provecho de un par de errores: primero del defensor Oliver Fernández en su intento de rechazo y posteriormente del portero Jorge Recalde en su intento de agarrar el esférico. Así, de emboquillada, envió el balón al fondo de la red, para terminar el certamen como el indiscutible líder de la tabla de máximos artilleros con 21 anotaciones.

Gracias a su victoria, el elenco comandado por Rubén Rousillón mantuvo la diferencia de dos puntos sobre el 3 de Noviembre del barrio San Pablo, que también cumplió al vencer por la mínima en el estadio Jardines el Kelito al 29 de Setiembre del barrio Molino, resultado que lo llevará a pugnar por el ascenso con el monarca del Nacional B de la UFI, que terminó siendo el 15 de Mayo de Itapé gracias a su reñida victoria de 3-2 sobre Patriotas de Hernandarias.

