Primera B: Benjamín Aceval, campeón

Benjamín Aceval, club del Bajo Chaco, es el flamante monarca de la Primera División B y competirá el año próximo en la División Intermedia, en la que ya estuvo entre el 2008 y el 2009.

Lea más: Benjamín Aceval vuelve a la Intermedia

La definición de la “B” se tornó dramática, tanto por los puestos de vanguardia como en la permanencia en el circuito.

El 3 de Noviembre, que derrotó a 29 de Setiembre de Luque 1-0, desplazó del segundo lugar al 12 de Octubre de Itauguá, que perdió contra el Olimpia de Itá por 2-1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Tricolor del barrio San Pablo de Asunción jugará una serie de dos partidos con el campeón del Nacional B de la UFI , 15 de Mayo de Itapé, por una plaza en la segunda categoría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

General Díaz de Luque, que perdió por 5-3 contra el Sportivo Limpeño, descendió a la Primera C, al igual que Fulgencio Yegros, en un año nefasto para las instituciones de Ñemby, ya que el Cristóbal Colón fue excluido del circuito de la “C” en plena competencia por alistar jugadores con otras identidades.

En la ronda final de la “B” aseguraron su continuidad Presidente Hayes y 29 de Setiembre.

* Resultados de la última fecha: 24 de Setiembre de Areguá 2-Fulgencio Yegros 1, Sport Colombia 3-Colegiales 2, Silvio Pettirossi 0-Sportivo Iteño 3, Benjamín Aceval 3-Martín Ledesma 0, 3 de Noviembre 1-29 de Setiembre 0, Olimpia de Itá 2-12 de Octubre de Itauguá 1, Sportivo Limpeño 5-General Díaz 3, 3 de Febrero 0-Presidente Hayes 1 y Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 1-Atlántida 2.

* Clasificación: Benjamín Aceval 71 puntos, 3 de Noviembre 69, 12 de Octubre 66, 24 de Setiembre 65, Olimpia de Itá 64, Martín Ledesma 60, Cristóbal Colón 53, Atlántida 48, Sportivo Limpeño 46, Sport Colombia 44, 3 de Febrero 42, 29 de Setiembre 42, Sportivo Iteño 37, Colegiales 37, Pettirossi 36, Presidente Hayes 35, Fulgencio Yegros 18 y General Díaz 14.

* Goleador: Osvaldo Argüello, con sus tres anotaciones de ayer en la victoria de Benjamín Aceval, llegó a 21 tantos y terminó en lo más alto. Francisco Pacher, del “12” itaugüeño, totalizó 18 anotaciones y Nery Castro, también componente del plantel ganador del certamen, marcó 17.

* Ascendidos. 1º de Marzo de Fernando de la Mora y 12 de Octubre de Santo Domingo (Asunción), campeón y vice de la Primera C respectivamente, competirán en el 2026 en la “B”.