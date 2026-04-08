Fútbol de Ascenso de Paraguay
08 de abril de 2026 - 17:12

La vuelta del “Pitbull” Martínez

Juan Ángel "Pitbull" Martínez tuvo un retorno triunfal al fútbol, señalando un gol de tiro libre.
Juan Ángel "Pitbull" Martínez tuvo un retorno triunfal al fútbol, señalando un gol de tiro libre.Gentileza

El retorno al fútbol oficial Juan Ángel Martínez (29 años), luego de tres temporadas de sanción por dopaje, fue con gol y victoria en filas de Gral. Caballero de Juan León Mallorquín, en la División Intermedia.

Por ABC Color

El “Pitbull”, Juan Ángel Martínez, abrió el lunes con su tanto el camino del triunfo del Rojo de Ka’arendy sobre Carapeguá 6-2, por la primera fecha de la División Intermedia.

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El potente volante ofensivo había sido suspendido por automedicarse de una lesión en la rodilla.

La Organización Nacional Antidopaje (ONAD) inhabilitó al atleta por tres años por utilización de esteroides.

Martínez dijo que cuando estuvo en Pastoreo, un compañero le recomendó un inyectable que le había sobrado y tras aplicarse, saltó el positivo al doping.