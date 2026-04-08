La vuelta del “Pitbull” Martínez

El “Pitbull”, Juan Ángel Martínez, abrió el lunes con su tanto el camino del triunfo del Rojo de Ka’arendy sobre Carapeguá 6-2, por la primera fecha de la División Intermedia.

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El potente volante ofensivo había sido suspendido por automedicarse de una lesión en la rodilla.

La Organización Nacional Antidopaje (ONAD) inhabilitó al atleta por tres años por utilización de esteroides.

Martínez dijo que cuando estuvo en Pastoreo, un compañero le recomendó un inyectable que le había sobrado y tras aplicarse, saltó el positivo al doping.