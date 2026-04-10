Hilario Navarro demuestra su vigencia en la jornada inaugural de la Primera B

El momento cumbre de la mañana se vivió antes del descanso, con el marcador 2-1 a favor de la visita. El histórico guardameta exhibió sus reflejos de antaño al contener un penal decisivo frente a Mauricio Pérez. Tras adivinar un derechazo cruzado a media altura, el portero identificado en el profesionalismo con Guaraní, no solo bloqueó el disparo inicial, sino que reaccionó con rapidez en el rebote para evitar, en una segunda instancia, el grito de gol local, del mismo ejecutante.

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Con este impulso anímico, el conjunto de J. Augusto Saldívar supo administrar la ventaja y sentenciar el resultado en Chaco’i. La producción goleadora del ganador contó con los tantos de Jorge Paredes (19′), Blas Ortigoza (40′) y Nery Cardozo, quien facturó de penal a los 75′. Por su parte, Atlántida había golpeado primero mediante un penal de Mauricio Pérez a los 17′, y logró descontar cerca del cierre gracias a la anotación de José Ávalos a los 80′.