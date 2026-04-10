Fútbol de Ascenso de Paraguay
10 de abril de 2026 - 16:42

Hilario Navarro demuestra su vigencia en la jornada inaugural de la Primera B

Hilario Bernardo Navarro Ruíz (45 años), experimentado portero argentino que juega en filas de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar.
Hilario Bernardo Navarro Ruíz (45 años), experimentado portero argentino que juega en filas de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar.

La temporada 2026 de la Primera B arrancó oficialmente este viernes con un duelo inaugural en el que Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar se llevó una valiosa victoria a domicilio tras vencer 3–2 a Atlántida SC, en un encuentro que contó con la jerarquía del incombustible Hilario Navarro. A sus 45 años, el portero demostró que su vigencia sigue intacta al convertirse en la figura clave del triunfo.

Por ABC Color

El momento cumbre de la mañana se vivió antes del descanso, con el marcador 2-1 a favor de la visita. El histórico guardameta exhibió sus reflejos de antaño al contener un penal decisivo frente a Mauricio Pérez. Tras adivinar un derechazo cruzado a media altura, el portero identificado en el profesionalismo con Guaraní, no solo bloqueó el disparo inicial, sino que reaccionó con rapidez en el rebote para evitar, en una segunda instancia, el grito de gol local, del mismo ejecutante.

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Con este impulso anímico, el conjunto de J. Augusto Saldívar supo administrar la ventaja y sentenciar el resultado en Chaco’i. La producción goleadora del ganador contó con los tantos de Jorge Paredes (19′), Blas Ortigoza (40′) y Nery Cardozo, quien facturó de penal a los 75′. Por su parte, Atlántida había golpeado primero mediante un penal de Mauricio Pérez a los 17′, y logró descontar cerca del cierre gracias a la anotación de José Ávalos a los 80′.