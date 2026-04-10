Arranca la segunda fecha de la Intermedia en Capiatá y Campo Grande

En primer turno, Atlético Tembetary, que tuvo un estreno ganador ante Resistencia SC, ejercerá la localía en el estadio del Deportivo Capiatá para enfrentar a Guaireña FC. El conjunto de Villarrica llega con la urgencia de recuperarse tras el duro revés sufrido en su debut, donde cayó goleado en casa ante uno de los recientemente ascendidos, Benjamín Aceval.

Mientras tanto, en el duelo de fondo, Independiente de Campo Grande recibirá en su recinto de superficie artificial a Sol de América. El equipo local viene de estrenarse con un empate como visitante frente al Deportivo Capiatá, mientras que el conjunto danzarín también llega tras igualar en su propia casa frente a Tacuary.

* Hoy, a las 17:00. Atlético Tembetary vs. Guaireña FC, en el estadio Erico Galeano, en Capiatá. Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Francisco Ramos y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

* Hoy, a las 19:30. Independiente CG vs. Sol de América, en el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Aníbal Esteche y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

* Mañana, a las 10:00. Benjamín Aceval vs. General Caballero JLM, en el estadio Isidro Roussillón, en Villa Hayes. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Juan Mendoza y Jorge Gómez. Cuarto árbitro: José Franco.

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* Mañana, a las 10:00. Sportivo Carapeguá vs. 3 de Noviembre, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Cristóbal Alderete y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Juan Jara.

* Domingo, a las 10:00. Tacuary FBC vs. Resistencia SC, en el estadio Enrique Soler, en Capiatá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Derlys González y Jesús Alcaraz. Cuarto árbitro: César Rolón.

* Domingo, a las 10:00. 12 de Junio VH vs. Fernando de la Mora, en el estadio Facundo Deleón Fossati, en Villa Hayes. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: César Caballero y César Silva. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

* Lunes, a las 17:00. Encarnación FC vs. Deportivo Santaní, en el estadio Villa Alegre, en Encarnación. Árbitro: Juan López. Asistentes: Víctor Dávalos y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

* Lunes, a las 19:30. Deportivo Capiatá vs. Paraguarí AC, en el estadio, Erico Galeano, en Capiatá. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Noel Duarte. Cuarto árbitro: Samuel Morales.