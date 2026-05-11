Frío cierre de ronda de la Primera División B

El duelo de este lunes entre River Plate y Sport Colombia, finalizado con el marcador en blanco, se disputó en el capitalino barrio Mburicaó, por la sexta fecha de la Primera División B.
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Ambos equipos buscaron el gol, pero ninguno pudo embocar. El punto le permite al Kelito seguir al frente de la clasificación de manera solitaria. El Toro fernandino se ubica en el séptimo puesto.
Los detalles del encuentro, facilitados por la APF, son los siguientes:
Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Basilio Jara. Asistentes: José Rodríguez y Dalma Rodríguez. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.
River Plate: Pablo Gavilán; Gustavo Giménez, Rommel Vera, Ronaldo Galeano y Ángel Martínez; Juan Echauri (55′ Lucas Candia), Germán Núñez (46′ Matías Flores), Diego Arrúa y Víctor Berrío; Osvaldo Romero (78′ Fabián Cubilla) y Rodrigo Fariña (65′ Erwin Martínez). D.T.: Miguel Lara.
Sport Colombia: José Miers; César Cohene, Ramiro Bernal (79′ Gerson Páez), Alexis Núñez (63′ Sergio Gamarra) y Juan Echeverría; Enzo Ávalos, Juan Vargas, Aníbal Pérez (83′ Nery Balbuena) y Freddy Coronel; Diego Patiño y Celso Burgos (63′ Rodrigo Vera). D.T.: Osvaldo Cohener.
Gol: No hubo. Amonestados: 48′ Alexis Núñez, 49′ Ronaldo Galeano y 82′ Rodrigo Vera (SC); 66′ Diego Arrúa, 77′ Ángel Martínez y 89′ Fabián Cubilla (RP).
Los demás marcadores de la ronda
Viernes 8: Martín Ledesma 1-Atlántida 2.
Sábado 9: 3 de Febrero 1-1° de Marzo 3, Presidente Hayes 1-Colegiales 0 y Sportivo Limpeño 1-12 de Octubre de Itauguá 1.
Domingo 10: Silvio Pettirossi 3-29 de Setiembre 0, Sportivo Iteño 1-24 de Setiembre 1 y Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 2-12 de Octubre de Santo Domingo 1.