Acción de lunes en Trinidad y Villa Elisa

Atlético Tembetary y Deportivo Santaní medirán fuerzas en el estadio de Rubio Ñu, en tanto que Sol de América y Guaireña lidiarán en el Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa.
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La División Intermedia, que consta de 30 rondas, es liderada por el 12 de Junio de Villa Hayes. En el segundo lugar se encuentra General Caballero de Juan León Mallorquín, en zona de descenso.
El programa complementario de la sexta fecha es el siguiente:
Atlético Tembetary vs. Deportivo Santaní
Estadio: La Arboleda.
Horario: 17:00.
Árbitro: Marco Franco.
Asistentes: Félix Arzamendia y Paulo López.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Sol de América vs. Guaireña FC
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 19:30.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Fernando Villalba.