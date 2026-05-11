Fútbol de Intermedia
11 de mayo de 2026 a la - 10:46

Acción de lunes en Trinidad y Villa Elisa

El estadio La Arboleda de Rubio Ñu albergará el partido de primer turno entre Tembetary y Deportivo Santaní.
El estadio La Arboleda de Rubio Ñu albergará el partido de primer turno entre Tembetary y Deportivo Santaní.Gentileza

El sexto capítulo de la División Intermedia se completa este lunes con dos partidos. El de primer turno se desarrollará en el capitalino barrio Santísima Trinidad, mientras que el de fondo se cumplirá en Villa Elisa, departamento Central. A continuación, la cartelera:

Por ABC Color

Atlético Tembetary y Deportivo Santaní medirán fuerzas en el estadio de Rubio Ñu, en tanto que Sol de América y Guaireña lidiarán en el Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa.

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La División Intermedia, que consta de 30 rondas, es liderada por el 12 de Junio de Villa Hayes. En el segundo lugar se encuentra General Caballero de Juan León Mallorquín, en zona de descenso.

El programa complementario de la sexta fecha es el siguiente:

Atlético Tembetary vs. Deportivo Santaní

Estadio: La Arboleda.

Horario: 17:00.

Árbitro: Marco Franco.

Asistentes: Félix Arzamendia y Paulo López.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Sol de América vs. Guaireña FC

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 19:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.