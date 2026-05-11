Tembetary y Santaní no se sacaron ventaja en La Arboleda

El conjunto rojiverde tomó ventaja a los 30 minutos gracias al tanto de Rolando García, en un primer tiempo donde el elenco local mostró mayor claridad para manejar el trámite del encuentro.

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Sin embargo, antes del descanso, el cuadro albinegro tuvo una ocasión inmejorable para llegar a la igualdad, pero Brahian Martínez desperdició un penal en tiempo agregado.

En la etapa complementaria, el equipo de San Estanislao mantuvo la presión y buscó constantemente el empate. Cuando parecía que los tres puntos quedaban en casa, apareció Édgar Villalba a los 95’ para rescatar un valioso empate para el conjunto del Tapiracuái.

Con este resultado, Atlético Tembetary suma 10 unidades, mientras que Deportivo Santaní alcanza los 4 puntos en la clasificación.

En la próxima jornada, Atlético Tembetary visitará a Encarnación FC el sábado 16 de mayo desde las 10:00 en el estadio Villa Alegre. Por su parte, Deportivo Santaní será local frente a Tacuary el viernes 15 de mayo a las 17:00 en el estadio Juan José Vázquez.

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Síntesis

Atlético Tembetary 1-Deportivo Santaní 1

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Félix Arzamendia y Paulo López. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Rolando García, Bruno Díaz y Néstor Díaz; Lucas Zalazar (32’ Duvan Zárate), Rodrigo Vera, Franco Aragón (70’ Denis Colmán) y Francisco Esteche (82’ Cristian Recalde); Cristhian Batte (82’ Leonardo Rolón) y Diego Martínez (82’ Juan Roa). D.T.: Luis Fernando Escobar.

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez (79’ Joel Caballero) y Richard Araújo; Richar Mendoza (62’ Richar Mendoza), Junior Domínguez (79’ Aldo Villalba), Herminio Vera (62’ Adrián Mereles) y Brahian Martínez; Arnaldo Zárate y Enrique Estigarribia (34’ Juan Mereles). D.T.: Julio Irrazábal.

Goles: 30’ Rolando García (AT); 95’ Édgar Villalba (DS). Amonestados: 45’+5’ Francisco Peralta y 79’ Duvan Zárate (AT); 29’ Justo González, 38’ Arnaldo Zárate, 46’ Martín Giménez y 63’ Richard Araújo (DS). Incidencia: 45’+7’ Brahian Martínez (DS) malogró un penal.