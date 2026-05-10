Fútbol de Intermedia
10 de mayo de 2026 a la - 13:22

Benjamín Aceval supera a Encarnación en Bajo Chaco

Emmanuel Morales celebra su gol de penal, con el cual Benjamín Aceval le ganó a Encarnación 1-0, en duelo de albirrojos.
Emmanuel Morales celebra su gol de penal, con el cual Benjamín Aceval le ganó a Encarnación 1-0, en duelo de albirrojos.APF

Benjamín Aceval de Villa Hayes, logró en la mañana de este domingo un significativo triunfo por 1-0 frente a Encarnación FC en el Bajo Chaco, por la sexta ronda de la División Intermedia. La victoria le permite al conjunto albirrojo encarar con mayor fuerza el clásico de la próxima ronda contra el 12 de Junio, el invicto líder del circuito.

Por ABC Color

Un penal cristalizado sobre el tramo final del encuentro le permitió a Benjamín Aceval llegar a la victoria sobre Encarnación FC 1-0, en choque de albirrojos desarrollado en Villa Hayes, por el quinto capítulo de la División Intermedia.

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El viernes, “Benjamín” visitará al 12 de Junio, a las 19:30, en un duelo aguardado por los de Bajo Chaco.

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Encarnación, por su parte, será local el sábado ante Atlético Tembetary, a las 10:00, en busca de su rehabilitación en el torneo de la segunda categoría.

Los detalles del encuentro, facilitados por la central de nuestro fútbol, son los siguientes:

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera (92’ Aldo Morel), Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (84’ Loren Almirón), Santiago López (74’ Emmanuel Morales), Sebastián Benítez y Rony Giménez (46’ Roque Florenciáñez); Osvaldo Argüello y Nery Castro (92’ Rodrigo Bogado). D.T.: Rubén Roussillón.

Encarnación: José Aquino Allende; Aarón Troche, Alexis Zorrilla, Federico Vera y Éver Cáceres; Nelson Sanabria (77’ Josué Mora), Blas Díaz, Christian Martínez (63’ Jorge Pineda) y Marcos Machuca (63’ William Casanova); Enrique Balbuena (77’ Francisco Salinas) y Derlis Ortiz (77’ Antonio Samaniego). D.T.: Julio César Cabrera.

Gol: 88’ Emmanuel Morales, de penal (BA). Amonestados: 15’ Federico Vera, 64’ Aarón Troche y 95′ Antonio Samaniego (E); 95′ Joel Aquino y 96′ Loren Almirón (BA). Expulsado: 70’ Aarón Troche, por doble amonestación (E).