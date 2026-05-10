Benjamín Aceval supera a Encarnación en Bajo Chaco

Un penal cristalizado sobre el tramo final del encuentro le permitió a Benjamín Aceval llegar a la victoria sobre Encarnación FC 1-0, en choque de albirrojos desarrollado en Villa Hayes, por el quinto capítulo de la División Intermedia.

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El viernes, “Benjamín” visitará al 12 de Junio, a las 19:30, en un duelo aguardado por los de Bajo Chaco.

Encarnación, por su parte, será local el sábado ante Atlético Tembetary, a las 10:00, en busca de su rehabilitación en el torneo de la segunda categoría.

Los detalles del encuentro, facilitados por la central de nuestro fútbol, son los siguientes:

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Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera (92’ Aldo Morel), Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (84’ Loren Almirón), Santiago López (74’ Emmanuel Morales), Sebastián Benítez y Rony Giménez (46’ Roque Florenciáñez); Osvaldo Argüello y Nery Castro (92’ Rodrigo Bogado). D.T.: Rubén Roussillón.

Encarnación: José Aquino Allende; Aarón Troche, Alexis Zorrilla, Federico Vera y Éver Cáceres; Nelson Sanabria (77’ Josué Mora), Blas Díaz, Christian Martínez (63’ Jorge Pineda) y Marcos Machuca (63’ William Casanova); Enrique Balbuena (77’ Francisco Salinas) y Derlis Ortiz (77’ Antonio Samaniego). D.T.: Julio César Cabrera.

Gol: 88’ Emmanuel Morales, de penal (BA). Amonestados: 15’ Federico Vera, 64’ Aarón Troche y 95′ Antonio Samaniego (E); 95′ Joel Aquino y 96′ Loren Almirón (BA). Expulsado: 70’ Aarón Troche, por doble amonestación (E).