Apertura de temporada de la Primera División C

La Primera División C es la competencia más corta dentro del circuito de ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Por ese motivo, el torneo se inicia recién a mediados del quinto mes del año y consta de dos rondas seguidas, con 22 fechas.
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El luqueño General Caballero de Campo Grande retorna a la división luego de quedar al margen por una temporada al quedar último en el promedio.
Queda al margen el Cristóbal Colón de Ñemby, que en pleno desarrollo del torneo 2025 quedó desafectado del torneo al constatarse la inclusión de futbolistas en situación irregular, con identidades falsas.
Partidos de la fecha inicial
Viernes 15
Oriental vs. Pilcomayo
Estadio: Herminio Ricardo (J. Augusto Saldívar).
Horario: 14:45 (proyectado por TV).
Sábado 16
Humaitá vs. Valois Rivarola
Estadio: Eleuterio Sánchez (Mariano Roque Alonso).
Horario: 15:30.
Sport Colonial vs. General Díaz
Estadio: Celestino Mongelós (barrio Santa Ana, Asunción).
Horario: 15:30.
Domingo 17
General Caballero ZC vs. Capitán Figari
Estadio: Hugo Bogado Vaceque (Zeballos Cue, Asunción).
Horario: 15:30.
General Caballero CG vs Atlético Juventud
Estadio: 26 de Febrero (Campo Grande, Luque).
Horario: 15:30.
Deportivo Pinozá vs. Fulgencio Yegros
Estadio: Rubén Ramírez (barrio San Pablo, Asunción).
Horario: 15:30.