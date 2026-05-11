Fútbol de Intermedia
11 de mayo de 2026 a la - 22:20

Guaireña deja escapar la victoria en su visita a Sol de América

Sol de América insistió hasta el final, e igualó 1-1 en tiempo agregado, en el juego de este lunes contra Guaireña FC.
Sol de América insistió hasta el final, e igualó 1-1 en tiempo agregado, en el juego de este lunes contra Guaireña FC.

Guaireña resistió hasta los 95’ de juego contra Sol de América, cuando llegó el tanto de la paridad local, en territorio solense, para igualar 1-1, en el último cotejo de la Fecha 6 de la División Intermedia del fútbol de la APF, disputado en la noche de este lunes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Guaireña estuvo a 1 minuto de llevarse la victoria del estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, hasta que llegó la paridad solense en las postrimerías del encuentro, merced a Ángel Aguayo, cerrando la sexta fecha de la Intermedia.

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Los gua’i se adelantaron en forma tempranera, apenas transitado el minuto 10 del primer tiempo, a través de Luis Araújo, en el cotejo contra los danzarines.

En la siguiente ronda, la séptima del torneo, Sol de América irá a Juan León Mallorquín, para visitar a General Caballero, el domingo 17, a las 10:00.

Por su parte, Guaireña FC recibirá en el Parque del Guairá a Resistencia SC, este sábado, también desde las 10:00.

Sintesis

Sol de América 1-Guaireña FC 1

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Fernando Gómez.

Sol de América: Faustino Piotti; Pablo Aranda, Juan Patiño, Franco Ortellado y Joel Jiménez; Brahian Fernández (63’ Fernando Ruiz Díaz), Gustavo Marecos, Ángel Aguayo y Jorge Mora (55’ Gerardo Kovacs); Jorge Benegas (55’ Jorge González) y Sergio Bareiro (68’ Julio Rivarola). D.T.: Aldo Bobadilla.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Rodrigo Estigarribia, Juan Salcedo, Rosalino Toledo (82’ Erwin Quintana) y Marcos Andino; Juan Balbuena, Hugo Portillo, Luis Araújo (74’ Jeferson Torales) y Aarón Monges (82’ Jaime Peralta); Gastón Muñoz (63’ Ivo Parzajuk) y Cristian Paredes (63’ Alejandro Arce). D.T.: César Castro.

Goles: 10’ Luis Araújo (GFC); 95′ Ángel Aguayo (SA).

Amonestado: 11’ Luis Areco (GFC).