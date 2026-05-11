Guaireña deja escapar la victoria en su visita a Sol de América

Guaireña estuvo a 1 minuto de llevarse la victoria del estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, hasta que llegó la paridad solense en las postrimerías del encuentro, merced a Ángel Aguayo, cerrando la sexta fecha de la Intermedia.
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Los gua’i se adelantaron en forma tempranera, apenas transitado el minuto 10 del primer tiempo, a través de Luis Araújo, en el cotejo contra los danzarines.
En la siguiente ronda, la séptima del torneo, Sol de América irá a Juan León Mallorquín, para visitar a General Caballero, el domingo 17, a las 10:00.
Por su parte, Guaireña FC recibirá en el Parque del Guairá a Resistencia SC, este sábado, también desde las 10:00.
Sintesis
Sol de América 1-Guaireña FC 1
Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Fernando Gómez.
Sol de América: Faustino Piotti; Pablo Aranda, Juan Patiño, Franco Ortellado y Joel Jiménez; Brahian Fernández (63’ Fernando Ruiz Díaz), Gustavo Marecos, Ángel Aguayo y Jorge Mora (55’ Gerardo Kovacs); Jorge Benegas (55’ Jorge González) y Sergio Bareiro (68’ Julio Rivarola). D.T.: Aldo Bobadilla.
Guaireña FC: Alejandro Machuca; Rodrigo Estigarribia, Juan Salcedo, Rosalino Toledo (82’ Erwin Quintana) y Marcos Andino; Juan Balbuena, Hugo Portillo, Luis Araújo (74’ Jeferson Torales) y Aarón Monges (82’ Jaime Peralta); Gastón Muñoz (63’ Ivo Parzajuk) y Cristian Paredes (63’ Alejandro Arce). D.T.: César Castro.
Goles: 10’ Luis Araújo (GFC); 95′ Ángel Aguayo (SA).
Amonestado: 11’ Luis Areco (GFC).