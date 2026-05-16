Colonial, en remozado estadio, recibe a Gral. Díaz, en uno de los juegos sabatinos de la Primera C

Sport Colonial y Gral. Díaz disputarán uno de los dos partidos previstos para este sábado, en el remozado estadio “Celestino Mongelós” del Barrio Santa Ana, desde las 15:30.

El otro partido lo celebrarán Humaitá y Valois Rivarola, club este en cuyo homenaje se disputará el torneo.

El arranque del partido en esta Copa “90 Aniversario del Club Coronel Valois Rivarola”, será a partir de las 15:30, en el estadio humaiteño “Eleuterio Sánchez” de Mariano Roque Alonso.

En el juego inaugural del certamen que se inició este viernes, Pilcomayo fue hasta J. Augusto Saldívar para derrotar al local Oriental por 4 a 1.

La categoría ofrece dos cupos para al ascenso a la Divisional B del fútbol paraguayo, por el que pelearán una docena de clubes.

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* Juegos para este domingo. La última tanda de cotejos por la primera fecha comprende tres partidos, con horario de inicio las 15:30.

De esta manera jugarán:

General Caballero de Zeballos Cué vs. Capitán Figari, en el estadio “Hugo Bogado Vaceque”; General Caballero de Campo Grande vs. Atlético Juventud, en el estadio “26 de Febrero”, y, finalmente, Deportivo Pinozá vs. Fulgencio Yegros, en el estadio “Rubén Ramírez”.