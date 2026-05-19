Tacuary y Encarnación igualan en vibrante duelo

El estadio Jardines del Kelito de River Plate albergó el encuentro entre Tacuary y Encarnación FC (2-2), por el octavo capítulo de la División Intermedia. El equipo itapuense logró alcanzar una ventaja de dos goles, que no la pudo sostener contra el Buque barriojarense, que no conoce de triunfos en el torneo.

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Derlis Ortiz, al minuto 24 y Enrique Balbuena, al 62, anotaron los tantos para Encarnación. El descuento llegó al 66, a través de Junior Pineda, mientras que el empate cayó al 94, mediante Martín Núñez.

Encarnación cuenta con 8 puntos, producto de 2 victorias, 2 igualdades y 4 derrotas, mientras que “Tacua” marcha último, con 4, producto de 4 empates y 4 caídas.

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Jesús Alcaraz y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

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Tacuary: Favio Marín; Junior Franco, Pulvio Aranda, Alan Bento (57’ Junior Pineda) y Lucas Cáceres (46’ Martín Núñez); Yuneiker Ríos (65’ Sebastián Bedoya), Leandro Canet, Felipe Ferro y Matías Rodríguez; Santiago Salcedo (65’ Alcides Valdez) y Ricardo Britos (34’ Gustavo de Lira). D.T.: Braulio Armoa.

Encarnación: José Aquino Allende; Aarón Troche, Ismael Benegas, Alexis Zorrilla y Éver Cáceres; Pedro Arce (57’ Jorge Pineda), Christian Martínez, Alberto Mongelós (57’ Marcos Machuca) y Víctor Corvalán (46’ William Casanova); Derlis Ortiz y Enrique Balbuena (76’ Ronaldo Vera). D.T.: Julio César Cabrera.

Goles: 66’ Junior Pineda y 94’ Martín Núñez, de penal (T); 24’ Derlis Ortiz y 62’ Enrique Balbuena (E). Amonestados: 34’ Ricardo Britos y 44’ Santiago Salcedo (T). Expulsado: 92’ Ismael Benegas (E).