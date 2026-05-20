Fútbol de Ascenso de Paraguay
20 de mayo de 2026 a la - 13:26

Octava ronda de la Primera B, entre hoy y mañana

El 12 de Octubre de Itauguá lidera la clasificación de la Primera División B.
El 12 de Octubre de Itauguá lidera la clasificación de la Primera División B.Club 12 de Octubre

La octava fecha de la Primera División B, tercera categoría de nuestro fútbol, se abrirá este miércoles y continuará este jueves con el desarrollo de grandes partidos, que les presentamos en esta nota.

Por ABC Color

Seis partidos de la octava ronda de la Primera División B están marcados para este miércoles, mientras que los dos restantes se desarrollarán el jueves, con el siguiente programa:

Hoy

Sportivo Iteño vs. 29 de Setiembre

Estadio: Salvador Morga.

Hora: 15:30.

Árbitro: Édgar Barrios.

Asistentes: Pablo Ojeda y José Rodríguez.

Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.

Lea más: Los Bravos del 24 se imponen en Areguá

Cristóbal Colón JAS vs. 1º de Marzo

Estadio: Herminio Ricardo.

Hora: 15:30.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Silvio Coronel y Ulises Pérez.

Cuarto árbitro: Mario Benítez.

Silvio Pettirossi vs. 12 de Octubre de Santo Domingo

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Hora: 15:30.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Freddy Palacios y Rodrigo González.

Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla.

Sportivo Limpeño vs. Sport Colombia

Estadio: Optaciano Gómez.

Hora: 15:30.

Árbitro: Guillermo Chamorro.

Asistentes: Juan Bogado y Christian Chaparro.

Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.

Presidente Hayes vs. 3 de Febrero

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Hora: 15:30.

Árbitro: Alberto Candia.

Asistentes: Carlos Benítez y Diego Ascona.

Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.

River Plate vs. Atlético Colegiales

Estadio: Jardines del Kelito.

Hora: 15:30.

Árbitro: Luis Trinidad.

Asistentes: Jorge Molas y Juan Cardozo.

Cuarto árbitro: Francisco Osorio.

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Mañana

Olimpia de Itá vs. 24 de Setiembre

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra.

Hora: 15:30.

Árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

Asistentes: Jorge Martínez y Dalma Rodríguez.

Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Martín Ledesma vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Enrique Soler.

Hora: 15:30.

Árbitro: Carlos Figueredo.

Asistentes: Lorenzo Giménez y Christian Ocampo.

Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.