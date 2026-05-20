Octava ronda de la Primera B, entre hoy y mañana

Seis partidos de la octava ronda de la Primera División B están marcados para este miércoles, mientras que los dos restantes se desarrollarán el jueves, con el siguiente programa:
Hoy
Sportivo Iteño vs. 29 de Setiembre
Estadio: Salvador Morga.
Hora: 15:30.
Árbitro: Édgar Barrios.
Asistentes: Pablo Ojeda y José Rodríguez.
Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.
Lea más: Los Bravos del 24 se imponen en Areguá
Cristóbal Colón JAS vs. 1º de Marzo
Estadio: Herminio Ricardo.
Hora: 15:30.
Árbitro: Blas Medina.
Asistentes: Silvio Coronel y Ulises Pérez.
Cuarto árbitro: Mario Benítez.
Silvio Pettirossi vs. 12 de Octubre de Santo Domingo
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Hora: 15:30.
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Freddy Palacios y Rodrigo González.
Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla.
Sportivo Limpeño vs. Sport Colombia
Estadio: Optaciano Gómez.
Hora: 15:30.
Árbitro: Guillermo Chamorro.
Asistentes: Juan Bogado y Christian Chaparro.
Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.
Presidente Hayes vs. 3 de Febrero
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Hora: 15:30.
Árbitro: Alberto Candia.
Asistentes: Carlos Benítez y Diego Ascona.
Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.
River Plate vs. Atlético Colegiales
Estadio: Jardines del Kelito.
Hora: 15:30.
Árbitro: Luis Trinidad.
Asistentes: Jorge Molas y Juan Cardozo.
Cuarto árbitro: Francisco Osorio.
Mañana
Olimpia de Itá vs. 24 de Setiembre
Estadio: Presbítero Manuel Gamarra.
Hora: 15:30.
Árbitro: Jorge Ruiz Díaz.
Asistentes: Jorge Martínez y Dalma Rodríguez.
Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.
Martín Ledesma vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Enrique Soler.
Hora: 15:30.
Árbitro: Carlos Figueredo.
Asistentes: Lorenzo Giménez y Christian Ocampo.
Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.