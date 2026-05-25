12 de Octubre y Olimpia de Itá igualan en Itauguá

El estadio Luis Salinas de Itauguá albergó el enfrentamiento entre 12 de Octubre y Olimpia de Itá, que empataron 1-1, por el noveno capítulo de la Primera División B, el torneo más extenso dentro del circuito de ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Accel Martínez, al minuto 34, adelantó al elenco feanjeado iteño, mientras que el experimentado José Ariel Núñez estableció la igualdad, al 42.
El “12” llegó a 16 puntos, mientras que Olimpia de Itá cuenta con 9 unidades. Los líderes de la competición son River Plate y Atlántida, con 17.
Marcadores de la novena ronda
3 de Febrero 4-Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 0
Colegiales 1-Silvio Pettirossi 1
24 de Setiembre 1-Atlántida 2
29 de Setiembre 2-Martín Ledesma 1
12 de Octubre de Santo Domingo 0-Sportivo Limpeño 0
1º de Marzo 0-River Plate 0
Sport Colombia 2-Sportivo Iteño 1
12 de Octubre de Itauguá 1-Olimpia de Itá 1