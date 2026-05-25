Fútbol de Ascenso de Paraguay
25 de mayo de 2026 a la - 12:05

12 de Octubre y Olimpia de Itá igualan en Itauguá

12 de Octubre de Itauguá y Olimpia de Itá igualaron 1-1 en un animado juego correspondiente a la novena fecha de la Primera División B.APF

El 12 de Octubre de Itauguá y Olimpia de Itá igualaron en la mañana de este lunes 1-1, en el partido de cierre de la novena fecha de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color

El estadio Luis Salinas de Itauguá albergó el enfrentamiento entre 12 de Octubre y Olimpia de Itá, que empataron 1-1, por el noveno capítulo de la Primera División B, el torneo más extenso dentro del circuito de ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Accel Martínez, al minuto 34, adelantó al elenco feanjeado iteño, mientras que el experimentado José Ariel Núñez estableció la igualdad, al 42.

El “12” llegó a 16 puntos, mientras que Olimpia de Itá cuenta con 9 unidades. Los líderes de la competición son River Plate y Atlántida, con 17.

Marcadores de la novena ronda

3 de Febrero 4-Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 0

Colegiales 1-Silvio Pettirossi 1

24 de Setiembre 1-Atlántida 2

29 de Setiembre 2-Martín Ledesma 1

12 de Octubre de Santo Domingo 0-Sportivo Limpeño 0

1º de Marzo 0-River Plate 0

Sport Colombia 2-Sportivo Iteño 1

12 de Octubre de Itauguá 1-Olimpia de Itá 1