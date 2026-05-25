La División Intermedia propone juegos en el interior del país

La División Intermedia, que es la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol y otorga dos plazas al círculo privilegiado, tiene como líderes a los clubes villahayenses Benjamín Aceval y 12 de Junio, a los que se puede unir hoy el General Caballero de Juan León Mallorquín, si derrota a Guaireña FC, en Alto Paraná.

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En el noveno departamento, Sportivo Carapeguá lidiará con Atlético Tembetary. El Potro contará con la conducción técnica provisoria de Marco Antonio Prieto, tras la salida de Hugo Marcelo Ovelar, por malos resultados.

La jornada de cierre de la novena fecha contempla el desarrollo de los siguientes enfrentamientos:

Sportivo Carapeguá vs. Atlético Tembetary

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Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Jorge Gómez y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

General Caballero JLM vs. Guaireña FC

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 19:30.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Víctor Dávalos y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.