Fútbol de Intermedia
25 de mayo de 2026 a la - 10:42

La División Intermedia propone juegos en el interior del país

Marco Antonio Prieto (40 años), director técnico interino del Sportivo Carapeguá, que esta tarde recibe al Atlético Tembetary.
Marco Antonio Prieto (40 años), director técnico interino del Sportivo Carapeguá, que esta tarde recibe al Atlético Tembetary.Sportivo Carapeguá

La novena ronda de la División Intermedia se cierra este lunes con dos partidos, a disputarse en el interior del país. El del primer turno se desarrollará en Carapeguá, mientras que el de fondo será en Juan León Mallorquín.

Por ABC Color

La División Intermedia, que es la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol y otorga dos plazas al círculo privilegiado, tiene como líderes a los clubes villahayenses Benjamín Aceval y 12 de Junio, a los que se puede unir hoy el General Caballero de Juan León Mallorquín, si derrota a Guaireña FC, en Alto Paraná.

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En el noveno departamento, Sportivo Carapeguá lidiará con Atlético Tembetary. El Potro contará con la conducción técnica provisoria de Marco Antonio Prieto, tras la salida de Hugo Marcelo Ovelar, por malos resultados.

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La jornada de cierre de la novena fecha contempla el desarrollo de los siguientes enfrentamientos:

Sportivo Carapeguá vs. Atlético Tembetary

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Jorge Gómez y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

General Caballero JLM vs. Guaireña FC

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 19:30.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Víctor Dávalos y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.