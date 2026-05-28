Este viernes se inicia la tercera fecha de la Primera C con dos partidos

La tercera fecha de la Primera C arrancará este viernes, con los partidos: Oriental vs. General Díaz y Sport Colonial vs. Atlético Juventud, el primero para la TV desde las 10:00, y el otro en Santa Ana a las 15:00.
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Hay tres líderes por el momento, con dos sendas victorias: Pilcomayo FC, General Caballero de Zeballos Cué y Fulgencio Yegros.
Calendario de partidos y árbitros
Estos son los partidos que se llevarán a cabo por el tercer eslabón de la “C”:
Viernes 29 de mayo
Oriental vs. General Díaz
Estadio: Optaciano Gómez.
Hora: 10:00 (TV).
Árbitro: Carlos Chaparro.
Asistentes: Julio González y Miguel Salinas.
Cuarto árbitro: Hernán Quiñónez.
Sport Colonial vs. Atlético Juventud
Estadio: Celestino Mongelós.
Hora: 15:00.
Árbitro: Feliciano Fariña.
Asistentes: Juan Peralta y Rosa Jara.
Cuarto árbitro: Adolfo Aguilar.
Sábado 30 de mayo
Humaitá FBC vs. Fulgencio Yegros
Estadio: Eleuterio Sánchez.
Hora: 15:00.
Árbitra: Aracely Gómez.
Asistentes: Raúl Zalazar y José Ruiz.
Cuarto árbitro: Elías Ferreira.
Capitán Figari vs. Valois Rivarola
Estadio: Juan B. Ruiz Díaz.
Hora: 15:00.
Árbitro: Adan Villalba.
Asistentes: Luis Escobar y Vicente González.
Cuarto árbitro: Mateo Vázquez.
Domingo 31 de mayo
General Caballero ZC vs. Pilcomayo
Estadio: Hugo Bogado Vaceque.
Hora: 15:00.
Árbitro: Celso López.
Asistentes: Derlis Benegas y Álvaro Servián.
Cuarto árbitro: Ernesto Caballero.
Deportivo Pinozá vs. General Caballero CG
Estadio: Rubén Ramírez.
Hora: 15:00.
Árbitro: Christian Galeano.
Asistentes: Hugo Martínez y Hugo Espínola.
Cuarto árbitro: Osmar Peralta.
Posiciones
Tras las dos primeras fechas, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:
1° Pilcomayo FBC 6 puntos
2° Gral. Caballero de Zeballos Cué 6 puntos
3° Fulgencio Yegros 6 puntos
4° Valois Rivarola 4 puntos
5° Sport Colonial 3 puntos
6° Atlético Juventud 3 puntos
7° Humaitá FBC 3 puntos
8° Deportivo Pinozá 3 puntos
9° Oriental FC 1 punto
10° Gral. Caballero de Campo Grande 0
11° Capitán Figari 0
12° General Díaz 0