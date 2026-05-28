Este viernes se inicia la tercera fecha de la Primera C con dos partidos

La tercera fecha de la Primera C arrancará este viernes, con los partidos: Oriental vs. General Díaz y Sport Colonial vs. Atlético Juventud, el primero para la TV desde las 10:00, y el otro en Santa Ana a las 15:00.

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Hay tres líderes por el momento, con dos sendas victorias: Pilcomayo FC, General Caballero de Zeballos Cué y Fulgencio Yegros.

Calendario de partidos y árbitros

Estos son los partidos que se llevarán a cabo por el tercer eslabón de la “C”:

Viernes 29 de mayo

Oriental vs. General Díaz

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Estadio: Optaciano Gómez.

Hora: 10:00 (TV).

Árbitro: Carlos Chaparro.

Asistentes: Julio González y Miguel Salinas.

Cuarto árbitro: Hernán Quiñónez.

Sport Colonial vs. Atlético Juventud

Estadio: Celestino Mongelós.

Hora: 15:00.

Árbitro: Feliciano Fariña.

Asistentes: Juan Peralta y Rosa Jara.

Cuarto árbitro: Adolfo Aguilar.

Sábado 30 de mayo

Humaitá FBC vs. Fulgencio Yegros

Estadio: Eleuterio Sánchez.

Hora: 15:00.

Árbitra: Aracely Gómez.

Asistentes: Raúl Zalazar y José Ruiz.

Cuarto árbitro: Elías Ferreira.

Capitán Figari vs. Valois Rivarola

Estadio: Juan B. Ruiz Díaz.

Hora: 15:00.

Árbitro: Adan Villalba.

Asistentes: Luis Escobar y Vicente González.

Cuarto árbitro: Mateo Vázquez.

Domingo 31 de mayo

General Caballero ZC vs. Pilcomayo

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Hora: 15:00.

Árbitro: Celso López.

Asistentes: Derlis Benegas y Álvaro Servián.

Cuarto árbitro: Ernesto Caballero.

Deportivo Pinozá vs. General Caballero CG

Estadio: Rubén Ramírez.

Hora: 15:00.

Árbitro: Christian Galeano.

Asistentes: Hugo Martínez y Hugo Espínola.

Cuarto árbitro: Osmar Peralta.

Posiciones

Tras las dos primeras fechas, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:

1° Pilcomayo FBC 6 puntos

2° Gral. Caballero de Zeballos Cué 6 puntos

3° Fulgencio Yegros 6 puntos

4° Valois Rivarola 4 puntos

5° Sport Colonial 3 puntos

6° Atlético Juventud 3 puntos

7° Humaitá FBC 3 puntos

8° Deportivo Pinozá 3 puntos

9° Oriental FC 1 punto

10° Gral. Caballero de Campo Grande 0

11° Capitán Figari 0

12° General Díaz 0