Tembetary vuelve al triunfo en un partidazo con siete goles

Atlético Tembetary reencontró el camino de la victoria tras imponerse por 4-3 a Benjamín Aceval en un vibrante compromiso correspondiente a la décima fecha de la División Intermedia.

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El equipo dirigido por Sergio Orteman parecía encaminarse a una tarde tranquila luego de construir una ventaja de tres goles. Rodrigo Vera fue la gran figura del primer tiempo al marcar un doblete a los 16 y 24 minutos, permitiendo al rojiverde irse al descanso con una importante diferencia.

La superioridad de Tembetary se amplió al inicio de la etapa complementaria cuando Duvan Zárate apareció a los 52 minutos para establecer el 3-0, resultado que parecía sentenciar definitivamente el encuentro.

Sin embargo, Benjamín Aceval reaccionó con fuerza y protagonizó una espectacular remontada parcial. Santiago López descontó a los 56 minutos y posteriormente Osvaldo Argüello se hizo sentir con dos goles consecutivos, a los 65 y 67 minutos, para igualar el marcador 3-3 y devolver la incertidumbre al partido.

La alegría chaqueña duró poco. Apenas dos minutos después de la igualdad, Matías Silvero aprovechó su oportunidad y anotó el tanto que terminó siendo decisivo para decretar el 4-3 definitivo a favor de Tembetary.

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Con este resultado, el conjunto rojiverde pone fin a una sequía de cinco encuentros sin triunfos y escala hasta los 16 puntos, ubicándose en el cuarto lugar de la clasificación. Por su parte, Benjamín Aceval se mantiene con 20 unidades, aunque dejó escapar una valiosa oportunidad de seguir presionando en la zona alta de la tabla.

En la próxima fecha, la undécima del campeonato, Atlético Tembetary volverá a presentarse en el estadio Enrique Soler de Capiatá para enfrentar a Paraguarí, el jueves 4 de junio desde las 16:00. Benjamín Aceval, por su parte, recibirá a Tacuary el sábado 6 de junio, a las 10:00, en el estadio Isidro Roussillón de Villa Hayes.

Síntesis

Atlético Tembetary 4-Benjamín Aceval 3

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Atlético Tembetary: Javier Talavera; Víctor Barrios, Rolando García, Aníbal Gómez y Néstor Díaz (84’ Jesús Cáceres); Cristhian Batte (64’ Cristian Mercado), Édgar Ferreira, Rodrigo Vera y Francisco Esteche (68’ Matías Silvero); Duvan Zárate (84’ Ángel Cristaldo) y Diego Martínez (68’ David Fleitas). D.T.: Sergio Órteman.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera (90’ Aldo Morel), Hugo Espínola, Rodrigo Bogado y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Santiago López, Sebastián Benítez (46’ Alcides Martínez) y Arturo Paredez (30’ Roque Florenciañez); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 16’ y 24’ Rodrigo Vera, 52’ Duvan Zarate (AT); 56’ Santiago López, 65’ y 67’ Osvaldo Argüello (BA); 69’ Matías Silvero (AT). Amonestados: 59’ Francisco Esteche, 64’ Javier Talavera y 90’+2’ David Fleitas (AT); 28’ Sebastián Benítez, 41’ Rodrigo Bogado, 51’ Santiago López, 73’ Hugo Espínola y 90’+1’ Roque Florenciañez (BA). Incidencia: 56’ Javier Talavera (AT) desvió un penal a Santiago López (BA).