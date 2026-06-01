Paridad en Itá por la décima ronda de la Primera B

De ganador a perdedor, el paso por el que atravesó el Olimpia de Itá, que debió extremar recursos para igualar 2-2 con el 29 de Setiembre de Luque, por la décima ronda de la Primera División B.

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Fue un duelo vibrante, con dos expulsiones, una por lado. El elenco aurinegro fue el primero en quedar con 10. De todas maneras pudo conservar el orden y pasar adelante.

La competencia es liderada por River Plate, el Kelito, con 20 puntos. Con la igualdad, el “29” llegó a 13, mientras que Olimpia de Itá se encuentra con 10.

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Carlos Benítez y Juan Cardozo. Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.

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Olimpia de Itá: Leonardo Machado; Ramón Coronel, Marcelo Villamayor (74’ Pablo Benítez), Roberto Cantero y Aarón Torales (69’ Óscar Brítez); Alex Rodríguez, Blas González, Diego Cuéllar y Jesús Gaona; Marcos Mendoza (74’ Elías Rojas) y Roney Cabrera (69’ Diego Farías). D.T.: Jacinto Elizeche.

29 de Setiembre: Rodolfo Rodríguez; Paolo Alfonzo, Santiago Benítez, Fabricio López y Cristian Villalba; Luis Fernández (70’ Óscar Cáceres) (88’ Jorge González), Esteban Candia (46’ William Franco), Ángel Romero (46’ Tobías González) y Miguel Chávez; Nelson Cáceres (70’ Ronald Ortiz) y Richard Méndez. D.T.: Diego Fretes.

Goles: 31’ y 86’ Blas González, el primero de penal (O); 50’ Luis Fernández, de penal y 68’ Nelson Cáceres (29S). Amonestados: 16’ Cristian Villalba y 87’ Fabricio López (29S); 44’ Alex Rodríguez, 66’ Marcos Mendoza y 81’ Blas González (O). Expulsados: 36’ Cristian Villalba (29S) y 57’ Alex Rodríguez (O).

Otros marcadores de la ronda: River Plate 3-3 de Febrero 0, Sportivo Iteño 5-12 de Octubre de Santo Domingo 1, Martín Ledesma 2-Sport Colombia 2, Atlántida 0-12 de Octubre de Itauguá 0, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 3-Presidente Hayes 1 y Silvio Pettirossi 2-1º de Marzo 1.