El campeón de la Copa Paraguay cumple 64 años

Un club en crecimiento edilicio permanente y con un presente deportivo alentador. Fundado el 21 de junio de 1962, General Caballero de Juan León Mallorquín cumple este domingo 64 años.

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Sus impulsores pusieron el cimiento. Las autoridades de turno hicieron el esfuerzo para salir adelante y las actuales le dieron a la institución un estatus inimaginable para el pequeño pueblo altoparanaense de unos 20.000 habilitantes. Hoy, el “General” es un orgullo para el décimo departamento.

Campeón del Nacional B de la UFI en 2018 y monarca de la División Intermedia 2021, el Rojo tuvo cuatro temporadas fantásticas en la máxima categoría de nuestro fútbol. En la primera debutó a nivel internacional en la Copa Sudamericana y en la última, llegó nada menos que a su máximo logro, la Copa Paraguay 2025.

El presente del club es inmejorable, con un estadio Ka’arendy cada vez más coqueto, el centro de alto rendimiento en crecimiento permanente y la campaña en la Intermedia que pone a la institución en la zona de ascenso al círculo privilegiado, con 7 victorias, 3 empates y 1 derrota, liderando el circuito con el 12 de Junio de Villa Hayes.

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El festejo por tan grato acontecimiento es a distancia, con el brindis imaginario entre los principales directivos, el presidente, Dr. Julio César Aldama, acompañando a la Albirroja en la competencia mundialista, con el vicepresidente, Ing. Óscar Gavilán Dávalos, haciendo el aguante para todo lo que sea necesario en la entidad, caracterizada por su orden.

La plantilla, a cargo de Humberto “Loro” Ovelar, entrena a la espera del reinicio del campeonato, momentáneamente en pausa por el desarrollo de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El próxima sábado 27, General Caballero jugará de local contra Fernando de la Mora, a las 18:00, por el decimosegundo capítulo del torneo, que consta de 30 rondas.

Si bien el grupo es amplio y sólido, para la segunda rueda tiende a potenciarse. En ese sentido, las gestiones futbolísticas son articuladas por el gerente deportivo Julio Sebastián Aldama, quien igualmente se encuentra en el gran país del Norte, apoyando a nuestra selección, al igual que miles de compatriotas.