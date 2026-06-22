Contundente estreno de Pastoreo FC en el Nacional B

Entre el sábado y el domingo últimos se disputaron los partidos de la segunda fecha del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.

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Pastoreo FC, que tuvo libre en la primera ronda, hizo su presentación inicial en Alto Paraná, derrotando de forma contundente al Deportivo Británico de Presidente Franco por 5-0.

El enfrentamiento, correspondiente al Grupo C, que lo completa el Ciudad Nueva de Ciudad del Este, se desarrolló en el estadio del 3 Corrales, en la capital del décimo departamento.

Juan José González fue la gran figura del encuentro, al registrar tres anotaciones. Los demás tantos del conjunto de Pastoreo fueron señalados por Fabio Ortiz y Maximiliano James.

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El objetivo del único representante del departamento de Caaguazú es retornar a la Intermedia, en la que compitió entre el 2022 y el 2025.