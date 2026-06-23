Programa del capítulo 13 de la Primera División B

El capítulo 13 de la Primera División B se abrirá el viernes con un partido y se prolongará hasta el domingo. Serán tres jornadas de pura emoción del circuito de ascenso más prolongado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que otorga dos plazas a la División Intermedia.
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El programa de enfrentamientos es el siguiente:
Viernes 26 de junio
Atlético Colegiales vs. Olimpia de Itá
Estadio: Optaciano Gómez, Limpio.
Horario: 10:00.
Sábado 27
Sport Colombia vs. 24 de Setiembre de Areguá
Estadio: Alfonso Colmán, Fernando de la Mora.
Horario: 10:00.
Domingo 28
Presidente Hayes vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
Cristóbal Colón JAS vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Herminio Ricardo, J. Augusto Saldívar.
Horario: 15:00.
1º de Marzo vs. Martín Ledesma
Estadio: Víctor Ramón Isasi, Fernando de la Mora.
Horario: 15:00.
3 de Febrero FBC vs. Sportivo Iteño
Estadio: 3 de Febrero, Ricardo Brugada.
Horario: 15:00.
12 de Octubre SD vs. Atlántida
Estadio: Rafael Giménez, Santo Domingo.
Horario: 15:00.
29 de Setiembre vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Salustiano Zaracho, Luque.
Horario: 15:00.
Libre: River Plate.