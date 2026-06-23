Fútbol de Ascenso de Paraguay
23 de junio de 2026 a la - 14:20

Programa del capítulo 13 de la Primera División B

Ramiro David Bernal Caniza (24 años), del Sport Colombia, es el máximo goleador de la Primera División B, con 12 anotaciones.
Ramiro David Bernal Caniza (24 años), del Sport Colombia, es el máximo goleador de la Primera División B, con 12 anotaciones.APF

Luego de la pausa mundialista, el viernes se reanuda la competencia de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol que otorga dos plazas a la División Intermedia.

Por ABC Color

El capítulo 13 de la Primera División B se abrirá el viernes con un partido y se prolongará hasta el domingo. Serán tres jornadas de pura emoción del circuito de ascenso más prolongado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que otorga dos plazas a la División Intermedia.

Lea más: La División Intermedia se reanuda el fin de semana

El programa de enfrentamientos es el siguiente:

Viernes 26 de junio

Atlético Colegiales vs. Olimpia de Itá

Estadio: Optaciano Gómez, Limpio.

Horario: 10:00.

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Sábado 27

Sport Colombia vs. 24 de Setiembre de Areguá

Estadio: Alfonso Colmán, Fernando de la Mora.

Horario: 10:00.

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Domingo 28

Presidente Hayes vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

Cristóbal Colón JAS vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Herminio Ricardo, J. Augusto Saldívar.

Horario: 15:00.

1º de Marzo vs. Martín Ledesma

Estadio: Víctor Ramón Isasi, Fernando de la Mora.

Horario: 15:00.

3 de Febrero FBC vs. Sportivo Iteño

Estadio: 3 de Febrero, Ricardo Brugada.

Horario: 15:00.

12 de Octubre SD vs. Atlántida

Estadio: Rafael Giménez, Santo Domingo.

Horario: 15:00.

29 de Setiembre vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Salustiano Zaracho, Luque.

Horario: 15:00.

Libre: River Plate.