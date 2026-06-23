La División Intermedia se reanuda el fin de semana

La undécima ronda de la División Intermedia, segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se había disputado entre el 27 y el 29 de junio.

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El receso le permitió a los planteles la realización de un reacondicionamiento físico, tras el cual ahora están prestos para saltar de nuevo al campo.

El torneo, del que intervienen 18 clubes, otorga dos plazas al círculo privilegiado de nuestro balompié (campeón y vice), además de castigar a los tres últimos del promedio con el descenso a la Primera División B de la APF, o al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, aunque la participación en este último certamen es opcional, por lo que si un club de la UFI baja, directamente podría retornar a su Liga de origen.

En el “corte mundialista”, General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes se encuentran en la punta, por lo que si la competencia terminase hoy, serían los ascendidos, mientras que 3 de Noviembre, Paraguarí y Fernando de la Mora son los que se encuentran en la zona roja.

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El máximo goleador del circuito es Osvaldo Argüello, del Benjamín Aceval de Villa Hayes, con 8 tantos, seguido por Jorge Colmán, el General Caballero JLM, que tiene 7.