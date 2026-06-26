Olimpia de Itá vence a Colegiales en la Primera B

Las tres categorías del ascenso, División Intermedia, Primera División B y Primera C, pararon durante la participación de la selección paraguaya en el Mundial Norteamérica 2026.

Lea más: Tercera semana de la Copa Paraguay contempla 10 partidos

Las acciones se reanudan este fin de semana. En el primer partido del reinicio, Olimpia de Itá venció de remontada a Atlético Colegiales por 3-2.

El duelo, correspondiente al decimotercer capítulo de la “B”, la tercera categoría de la APF, se desarrolló en la mañana de este viernes el estadio del Sportivo Limpeño, con la conducción arbitral de Francisco Osorio.

Gerardo Echeverría, al minuto 21, marcó el primer gol, con el que Colegiales iba al descanso con mejores sensaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Franjeado iteño pasó de perdedor a ganador con el doblete de Blas Ricardo González (53 y 55), logrando estirar la ventaja por intermedio de Enzo Leguizamón (90). La segunda conversión librera se dio a través de Lucas López (92).

Olimpia de Itá llegó a 13 puntos, mientras que Colegiales se quedó en 8. La competencia es liderada por River Plate, que cuenta con 23 unidades.

Los enfrentamientos que darán continuidad a la ronda son los siguientes:

Sábado 27

Sport Colombia vs. 24 de Setiembre de Areguá

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 10:00.

Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Asistentes: Carlos Benítez y Claudia Delvalle.

Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Domingo 28

Presidente Hayes vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

Árbitro: Rodrigo Cubilla.

Asistentes: José Ocampo y José Medina.

Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

1º de Marzo vs. Martín Ledesma

Estadio: Víctor Ramón Isasi.

Horario: 15:00.

Árbitro: Basilio Jara.

Asistentes: Lorenzo Giménez y Juan Cardozo.

Cuarto árbitro: Mario Benítez.

3 de Febrero vs. Sportivo Iteño

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 15:00.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: José Duré y Diego Ascona.

Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

29 de Setiembre vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Salustiano Zaracho.

Horario: 15:00.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.

Cuarto árbitro: Osmar Soto.

Cristóbal Colón JAS vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 15:00.

Árbitro: Alberto Candia.

Asistentes: Silvio Coronel y José Rodríguez.

Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

12 de Octubre de Santo Domingo vs. Atlántida

Estadio: Rafael Giménez.

Horario: 15:00.

Árbitro: Édgar Barrios.

Asistentes: Juan Bogado y Dalma Rodríguez.

Cuarto árbitro: Pedro Baranda.