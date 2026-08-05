Fútbol de Ascenso de Paraguay
05 de agosto de 2026 a la - 14:04

Cartelera del campeonato Nacional B de la UFI

Equipo de Quinceno FC de Itapé, que busca su segundo título seguido. El club guaireño se consagró campeón el año pasado, con su denominación original: 15 de Mayo.
Equipo de Quinceno FC de Itapé, que busca su segundo título seguido. El club guaireño se consagró campeón el año pasado, con su denominación original: 15 de Mayo.15 de Mayo de Itapé

El próximo domingo se disputarán los cuatro partidos de la tercera fecha, segunda fase del torneo Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga una plaza a la División Intermedia 2026.

Por ABC Color

De los cuatro partidos dominicales, correspondientes a la tercera ronda, segunda fase del Nacional B de la UFI, uno se disputará en horario matinal y tres se desarrollarán en el turno vespertino.

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Son ocho los clubes que intervienen en esta instancia del evento, de los cuales cuatro avanzarán a las semifinales.

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Al cierre de las dos primeras rondas de esta fase, Guaraní de Fram, Quinceno FC de Itapé, 3 de Febrero y Ciudad Nueva de Ciudad del Este se encuentran en la zona de clasificación, por lo que Guaraní de Minga Guazú, 3 Corrales de Ciudad del Este, Pastoreo FC y Unión de Pilar necesitan mejorar para evitar la eliminación.

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Al cabo de la fase regular habían quedado al margen: 12 de Junio de Caacupé, 1º de Setiembre de Villa Hayes, Patriotas de Hernandarias, 13 de Junio de Caacupé, Deportivo Británico de Presidente Franco y Choré Central.