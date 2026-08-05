La actualidad de la Primera División B

La Primera División B cuenta con el torneo más extenso dentro del circuito de ascenso de la APF, con 34 rondas, cuatro más que la División Intermedia.
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Como son 17 los clubes integrantes de la “B”, cada uno de ellos totaliza 32 partidos, por las dos fechas libres (una por rueda).
El decimonoveno capítulo contempla el desarrollo de los siguientes partidos:
Viernes 7 de agosto
Atlántida vs. River Plate
Estadio: Óscar Hugo Sosa, Nueva Asunción.
Horario: 15:00.
Sábado 8
Martín Ledesma vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Enrique Soler, Capiatá.
Horario: 15:00.
12 de Octubre de Itauguá vs. Presidente Hayes
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 17:00.
Domingo 9
24 de Setiembre de Areguá vs. Cristóbal Colón JAS
Estadio: Próculo Cortázar, Valle Pucú.
Horario: 10:00.
Olimpia de Itá vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Manuel Gamarra, Itá.
Horario: 15:00.
29 de Setiembre vs. 3 de Febrero
Estadio: Salustiano Zaracho, Luque.
Horario: 15:00.
12 de Octubre de Santo Domingo vs. Atlético Colegiales
Estadio: Rafael Giménez.
Horario: 15:00.
Lunes 10
Sport Colombia vs. 1º de Marzo
Estadio: Alfonso Colmán, Fernando de la Mora.
Horario: 10:00.
Libre: Sportivo Iteño.