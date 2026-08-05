Fútbol de Ascenso de Paraguay
05 de agosto de 2026 a la - 10:40

La actualidad de la Primera División B

Ramiro David Bernal (24 años), centrodelantero del Sport Colombia, es el máximo artillero de la Primera División B, con 13 goles.
Ramiro David Bernal (24 años), centrodelantero del Sport Colombia, es el máximo artillero de la Primera División B, con 13 goles.Club Sport Colombia

Entre el viernes y el lunes próximos se disputarán los partidos correspondientes a la decimonovena fecha de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que otorga dos plazas a la División Intermedia.

Por ABC Color

La Primera División B cuenta con el torneo más extenso dentro del circuito de ascenso de la APF, con 34 rondas, cuatro más que la División Intermedia.

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Como son 17 los clubes integrantes de la “B”, cada uno de ellos totaliza 32 partidos, por las dos fechas libres (una por rueda).

El decimonoveno capítulo contempla el desarrollo de los siguientes partidos:

Viernes 7 de agosto

Atlántida vs. River Plate

Estadio: Óscar Hugo Sosa, Nueva Asunción.

Horario: 15:00.

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Sábado 8

Martín Ledesma vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Enrique Soler, Capiatá.

Horario: 15:00.

12 de Octubre de Itauguá vs. Presidente Hayes

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 17:00.

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Domingo 9

24 de Setiembre de Areguá vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Próculo Cortázar, Valle Pucú.

Horario: 10:00.

Olimpia de Itá vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Manuel Gamarra, Itá.

Horario: 15:00.

29 de Setiembre vs. 3 de Febrero

Estadio: Salustiano Zaracho, Luque.

Horario: 15:00.

12 de Octubre de Santo Domingo vs. Atlético Colegiales

Estadio: Rafael Giménez.

Horario: 15:00.

Lunes 10

Sport Colombia vs. 1º de Marzo

Estadio: Alfonso Colmán, Fernando de la Mora.

Horario: 10:00.

Libre: Sportivo Iteño.