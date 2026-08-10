Pastoreo FC brinda la sorpresa en el Nacional B de la UFI

Son ocho los clubes que intervienen en la segunda fase del Nacional B de la UFI, que otorga al campeón una plaza directa a la División Intermedia 2026.

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Al perder sus dos primeros partidos de la etapa y teniendo a uno de los candidatos al título como adversario, Pastoreo FC encaraba en choque como local sin demasiadas expectativas. Sin embargo, los albirrojos del quinto departamento de Caaguazú brindaron la gran sorpresa al vencer por 2-0 al Guaraní de Fram.

En la fase regular, el Cacique de Itapúa disputó seis partidos, de los cuales ganó cinco y empató uno. En esta fase comenzó ganando sus dos encuentros, por lo que se medían el primero y el último. El conjunto aurinegro se vio sorprendido por el rival, por lo que perdió su invicto.

Esta etapa se disputa con el sistema de todos contra todos, a dos ruedas. Al cabo de las 14 rondas, los cuatro mejores colocados en la clasificación avanzarán a las finales.

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El monarca de la edición anterior es el 15 de Mayo de Itapé, redenominado Quinceno FC. Como el torneo pasado no otorgaba cupo directo a la Intermedia, el club guaireño debió animar un repechaje con el 3 de Noviembre de Asunción, vicecampeón de la Primera B, que salió airoso en los penales.