Excursión al Sur con saldo positivo para Benjamín Aceval

Benjamín Aceval trajo la victoria del Estadio Villa Alegre de Encarnación, batiendo por 3-1 al anfitrión, en uno de los cotejos que cerraron la ronda 21 del torneo de la Intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

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Los goleadores chaqueños fueron Osvaldo Argüello con doblete, y Kevin Quiñóñez, mientras que el del honor para los encarnacenos fue José Verdún.

Benjamín está bien posicionado, en el cuarto puesto con 38 puntos, mientras Encarnación no puede soltar la retaguardia, con 15 unidades.

Por la fecha 22, Benjamín recibirá al 12 de Junio de Villa Hayes, para el duelo chaqueño en el “Isidro Rousillón”, el domingo, desde las 10:00.

Un día antes, en el mismo horario, en juego sabatino, Encarnación FC visitará a Atlético Tembetary en el “Erico Galeano”.

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Síntesis del compromiso :

Encarnación FC 1 - Benjamín Aceval 3

Estadio: ueno Villa Alegre. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: José Armoa. AVAR: Esteban Testta.

Alineaciones

Encarnación FC 1: José Aquino; Rodrigo Jara, Ismael Benegas (58’ Fernando Vivéros), Diego Argüello y Éver Cáceres; Matías Schabus (81’ Kevin Lezcano), Jorge Pineda (81’ Enzo Maidana), Édgar Ferreira (81’ Víctor Villasanti) y Luciano Lezcano (46’ José Verdún); Enrique Balbuena y Derlis Ortiz. DT: Pablo Caballero.

Benjamín Aceval 3: Antonio González; Elías Romero, Rodrigo Bogado, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Santiago López, Sebastián Benítez (82’ Alcides Martínez) y Armando Parra (55’ Inocencio Velázquez); Osvaldo Argüello (72’ Enmanuel Caballero) y Nery Castro (82’ Nicolás Rojas). DT: Rubén Roussillón.

Goles: 63’ José Verdún (EFC); 20’ y 37’ Osvaldo Argüello y 78’ Kevin Quiñónez (BA).

Amonestados: 58’ Rodrigo Jara, 90’+1’ Kevin Lezcano (E).

Expulsado: 49’ Rodrigo Bogado (BA).