Paraguarí vence a Resistencia y suma tres puntos valiosos

Paraguarí Atlético Club consiguió una importante victoria por 1-0 sobre Resistencia Sport Club, en el penúltimo partido de la jornada 21 de la División Intermedia.

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El único gol del encuentro llegó a los 36 minutos y fue obra de Roland Escobar, goleador del conjunto paraguariense, quien marcó su quinto tanto en el campeonato.

Resistencia intentó reaccionar en busca del empate, pero no encontró los caminos para superar al arquero Benítez y terminó cediendo los tres puntos.

Con este triunfo, Paraguarí alcanza las 23 unidades y se ubica en el decimotercer lugar de la clasificación, mientras que Resistencia permanece con 29 puntos.

En la próxima fecha, ambos equipos volverán a jugar el viernes 4 de agosto. Paraguarí visitará a Sportivo Carapeguá, desde las 16:30, en el estadio Municipal, en un duelo entre representantes del noveno departamento.

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Por su parte, Resistencia recibirá a Fernando de la Mora, a partir de las 19:00, en el estadio Emiliano Ghezzi.

Síntesis

Paraguarí AC 1-Resistencia SC 0

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Víctor Dávalos y Noel Duarte. Cuarto árbitro: José Franco.

Paraguarí AC: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Claudio Araújo; José Ayala (75’ José Godoy) (90’+3’ Alfredo Duarte), Guillermo Ayala, Esteban Maidana y Darío Bordón (89’ Tobías Vargas); Víctor Velazco (75’ Blas Duarte) y Roland Escobar. D.T.: Luis Fernando Escobar.

Resistencia SC: Juan López; Aquilino Giménez, Abel Brítez, Gustavo Villamayor y Fernando Vouga; Marcelo Sánchez (65’ Patrocinio Alvarenga), Fredderik Alfonso (55’ Armando Samaniego), Stevens Gómez (75’ Edsson Riveros) y Brandon Barbas (55’ Nolberto Báez); Fernando Ruiz Díaz y Aníbal Vega (65’ Jonathan Gómez). D.T.: Ángel Martínez.

Gol: 36’ Roland Escobar (P). Amonestados: 45’+1’ Claudio Araújo y 70’ Roland Escobar (P); 37’ Juan López y 67’ Armando Samaniego (R).