Ciudad Nueva y Pastoreo, en pugna por la clasificación en el Nacional B

El domingo se completó la octava fecha, segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.
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Son ocho los clubes que compiten en esta etapa, que se desarrolla con el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, hasta totalizar 14 rondas.
Cumplida la octava fecha, Guaraní de Fram se ubica en lo más alto de la clasificación, seguido por 3 Corrales de Ciudad del Este y Quinceno FC de Itapé, que completa el podio.
Por el cuarto puesto pugnan Ciudad Nueva y Pastoreo, que se encuentran con el mismo puntaje. Más abajo están 3 de Febrero de Ciudad del Este, que no levanta vuelo, Guaraní de Minga Guazú, virtualmente eliminado, al igual que Deportivo Unión de Pilar, que cuenta con un solo punto de 24 posibles.
Ciudad Nueva viene de empatar con 3 Corrales 1-1, en duelo de elencos esteños, mientras que Pastoreo dio la nota al golear al 3 de Febrero por 5-1, en el estadio Antonio Aranda.