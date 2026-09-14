Fútbol de Ascenso de Paraguay
14 de septiembre de 2026 a la - 12:41

Ciudad Nueva y Pastoreo, en pugna por la clasificación en el Nacional B

Festejo de uno de los goles del Pastoreo FC, que venció por 5-1 al 3 de Febrero, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.
Festejo de uno de los goles del Pastoreo FC, que venció por 5-1 al 3 de Febrero, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.Pastoreo FC

Ciudad Nueva de Ciudad del Este y Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos libran una batalla a distancia por la clasificación a las semifinales del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Por ABC Color
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El domingo se completó la octava fecha, segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.

Lea más: Quinceno FC golea a Unión en Pilar por el Nacional B

Son ocho los clubes que compiten en esta etapa, que se desarrolla con el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, hasta totalizar 14 rondas.

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Cumplida la octava fecha, Guaraní de Fram se ubica en lo más alto de la clasificación, seguido por 3 Corrales de Ciudad del Este y Quinceno FC de Itapé, que completa el podio.

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Por el cuarto puesto pugnan Ciudad Nueva y Pastoreo, que se encuentran con el mismo puntaje. Más abajo están 3 de Febrero de Ciudad del Este, que no levanta vuelo, Guaraní de Minga Guazú, virtualmente eliminado, al igual que Deportivo Unión de Pilar, que cuenta con un solo punto de 24 posibles.

Ciudad Nueva viene de empatar con 3 Corrales 1-1, en duelo de elencos esteños, mientras que Pastoreo dio la nota al golear al 3 de Febrero por 5-1, en el estadio Antonio Aranda.