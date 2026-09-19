Fernando de la Mora se aferra a la permanencia

Fernando de la Mora afrontaba el duelo contra el siempre complicado Resistencia Sport Club, al que venció con apuros por 2-1, por la 25ª fecha de la División Intermedia.

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El Rojo del barrio Vista Alegre de Asunción, en la frontera con Palomar de Lambaré, necesita encadenar buenos resultados para permanecer en el segundo nivel de nuestro balompié. De momento continúa en la zona de peligro.

Los locales lograron alcanzar dos goles de ventaja. El Triángulo rojo descontó y sobre el final del apretó en busca del empate. Tuvo un “penal con barrera” (indirecto en el área), que no lo pudo aprovechar.

Fernando de la Mora se dispone a visitar a Guaireña FC, que se encuentra en plena caída libre, mientras que Resistencia recibirá al campeonable Deportivo Santaní, en la 26ª ronda.

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Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Christian Sosa y Armindo Rojas. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: David Ojeda. AVAR: Luis Onieva.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Aquiles Palacios, Miguel Pereira, Emigdio Bobadilla y Luciano Taboada (17’ Alan Valenzuela) (80’ Ángel Olmedo); Isaías Gavilán, Pedro Martínez, Jorge Jara y Rodney Chaparro; Luis Galeano (54’ Derlis Benítez) y Luis Fernández (80’ Ronald Borja). D.T.: Carlos Recalde.

Resistencia: Juan López; Aquilino Giménez, Gustavo Villamayor, Juan Torales y Miguel González (46’ Aníbal Vega); Nolberto Báez, Fredderik Alfonso (46’ Brandon Barbas), Stevens Gómez (80’ Alejandro Pomes) y Fernando Ruiz Díaz; Patrocinio Alvarenga (46’ David Fleitas) y Enzo Agüero (62’ Nicolás Mondaini). D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 4’ y 22’ Rodney Chaparro (FM); 77’ Aníbal Vega (R). Amonestados: 1’ Miguel González, 34’ Ángel Martínez -DT- y 72’ Juan Torales (R); 68’ Luis Fernández (FM). Expulsado: 96’ Aquilino Giménez (R).