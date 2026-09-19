Paraguarí tumba al líder General Caballero y deja al rojo vivo la definición

La punta de la División Intermedia puede cambiar de color con la gran victoria de Paraguarí AC sobre General Caballero de Juan León Mallorquín 3-2, por la vigesimoquinta fecha del torneo de la segunda categoría que consta de 30 rondas.

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El 12 de Junio de Villa Hayes pasará al frente de la clasificación, toda vez que derrote este domingo a Independiente de Campo Grande, con el que se medirá en el Bajo Chaco, a las 10:00.

En un enfrentamiento dramático, celebrado en Carapeguá, el Toro pudo salir airoso contra el Rojo mallorquino, que no tuvo una jornada inspirada. Si bien continúa en la línea de ascenso, el conjunto altoparanaense debe levantar sus acciones si pretende retornar al círculo privilegiado, teniendo en cuenta la presión que viene ejerciendo el Deportivo Santaní.

Los dos clubes de mayor puntaje ascenderán a Primera, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B, o eventualmente al Nacional B de la UFI.

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Durante gran parte de la competencia, el debutante Paraguarí estuvo en la zona de descenso. Con la llegada del entrenador luqueño Luis Fernando Escobar experimentó un significativo repunte que a esta altura le permite prácticamente asegurar su permanencia en el circuito.

En la siguiente ronda, Paraguarí AC visitará a Tembetary, mientras que General Caballero recibirá al 3 de Noviembre.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: José Natanael Méndez. Asistentes: Esteban Testta y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Derlis López. AVAR: Milciades Saldívar.

Paraguarí: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Claudio Araújo; Darío Bordón (74’ Alfredo Duarte), Guillermo Ayala, Juan Gauto y Óscar Cabrera (55’ Diogo Portillo); Roland Escobar (89’ Adolfo Mendoza) y Víctor Velazco (74’ Antonio Samaniego). D.T.: Luis Fernando Escobar.

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Alexis Araújo (77’ Néstor Gómez), Marcelo Paredes, Enzo Alegre (86’ Édgar Franco) y Juan Martínez; Axel Baigorria (77’ Wilson Merlo) y Alexis Verdún (83’ Sergio Ramírez). D.T.: Humberto Ovelar.

Goles: 4’ Marcelo Garcete, 61’ Víctor Velazco, de penal y 78’ Roland Escobar (P); 32’ y 68’ Axel Baigorria (GC); Amonestados: 7’ Axel Baigorria, 13’ César Castellano, 41’ Alexis Verdún y 91’ Tales Wastowski (GC); 27’ Richard Cabrera, 40’ Juan Gauto y 79’ Diogo Portillo (P).