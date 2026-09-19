Fútbol de Intermedia
19 de septiembre de 2026 a la - 12:45

Paraguarí tumba al líder General Caballero y deja al rojo vivo la definición

Paraguarí AC se impuso por 3-2 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín, en duelo de rojos celebrado en Carapeguá.
Paraguarí AC se impuso por 3-2 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín, en duelo de rojos celebrado en Carapeguá.APF

En una nueva demostración de su plena recuperación en la División Intermedia, Paraguarí AC derrotó este sábado al puntero General Caballero de Juan León Mallorquín por 3-2 y dejó al rojo vivo la definición de los puestos de ascenso.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La punta de la División Intermedia puede cambiar de color con la gran victoria de Paraguarí AC sobre General Caballero de Juan León Mallorquín 3-2, por la vigesimoquinta fecha del torneo de la segunda categoría que consta de 30 rondas.

Lea más: Santaní deja los puntos en su recinto y alcanza la zona de ascenso

El 12 de Junio de Villa Hayes pasará al frente de la clasificación, toda vez que derrote este domingo a Independiente de Campo Grande, con el que se medirá en el Bajo Chaco, a las 10:00.

Imagen sin descripción

En un enfrentamiento dramático, celebrado en Carapeguá, el Toro pudo salir airoso contra el Rojo mallorquino, que no tuvo una jornada inspirada. Si bien continúa en la línea de ascenso, el conjunto altoparanaense debe levantar sus acciones si pretende retornar al círculo privilegiado, teniendo en cuenta la presión que viene ejerciendo el Deportivo Santaní.

Los dos clubes de mayor puntaje ascenderán a Primera, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B, o eventualmente al Nacional B de la UFI.

Imagen sin descripción

Durante gran parte de la competencia, el debutante Paraguarí estuvo en la zona de descenso. Con la llegada del entrenador luqueño Luis Fernando Escobar experimentó un significativo repunte que a esta altura le permite prácticamente asegurar su permanencia en el circuito.

En la siguiente ronda, Paraguarí AC visitará a Tembetary, mientras que General Caballero recibirá al 3 de Noviembre.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: José Natanael Méndez. Asistentes: Esteban Testta y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Derlis López. AVAR: Milciades Saldívar.

Paraguarí: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Claudio Araújo; Darío Bordón (74’ Alfredo Duarte), Guillermo Ayala, Juan Gauto y Óscar Cabrera (55’ Diogo Portillo); Roland Escobar (89’ Adolfo Mendoza) y Víctor Velazco (74’ Antonio Samaniego). D.T.: Luis Fernando Escobar.

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Alexis Araújo (77’ Néstor Gómez), Marcelo Paredes, Enzo Alegre (86’ Édgar Franco) y Juan Martínez; Axel Baigorria (77’ Wilson Merlo) y Alexis Verdún (83’ Sergio Ramírez). D.T.: Humberto Ovelar.

Goles: 4’ Marcelo Garcete, 61’ Víctor Velazco, de penal y 78’ Roland Escobar (P); 32’ y 68’ Axel Baigorria (GC); Amonestados: 7’ Axel Baigorria, 13’ César Castellano, 41’ Alexis Verdún y 91’ Tales Wastowski (GC); 27’ Richard Cabrera, 40’ Juan Gauto y 79’ Diogo Portillo (P).