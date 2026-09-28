El 3 Corrales ratifica su gran momento en el Nacional B

La prolongada segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior consta de 14 fechas, tras las cuales los cuatro equipos de más alto puntaje avanzarán a las semifinales del torneo que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.

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Además del líder 3 Corrales, Guaraní de Fram (Itapúa) y los también esteños 3 de Febrero y Ciudad Nueva se encuentra en la zona de clasificación.

La caída más llamativa constituye la del Quinceno FC, vigente monarca del certamen, con su denominación original de 15 de Mayo de Itapé.

Además del conjunto guaireño, Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos es otro que aún mantiene las posibilidades de avanzar a la penúltima fase del campeonato, teniendo en cuenta que Guaraní de Minga Guazú y Deportivo Unión de Pilar se encuentran rezagados.