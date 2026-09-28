Fútbol de Ascenso de Paraguay
28 de septiembre de 2026 a la - 08:32

El 3 Corrales ratifica su gran momento en el Nacional B

El 3 Corrales de Ciudad del Este se mantiene al frente de las posiciones del Nacional B de la UFI.
El 3 Corrales de Ciudad del Este se mantiene al frente de las posiciones del Nacional B de la UFI.Club 3 Corrales

El 3 Corrales de Ciudad del Este goleó el domingo por 3-0 a Guaraní de Minga Guazú y se mantiene al frente de las posiciones del Nacional B de la UFI, cumplida la décima fecha, segunda etapa.

Por ABC Color
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La prolongada segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior consta de 14 fechas, tras las cuales los cuatro equipos de más alto puntaje avanzarán a las semifinales del torneo que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.

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Además del líder 3 Corrales, Guaraní de Fram (Itapúa) y los también esteños 3 de Febrero y Ciudad Nueva se encuentra en la zona de clasificación.

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La caída más llamativa constituye la del Quinceno FC, vigente monarca del certamen, con su denominación original de 15 de Mayo de Itapé.

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Además del conjunto guaireño, Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos es otro que aún mantiene las posibilidades de avanzar a la penúltima fase del campeonato, teniendo en cuenta que Guaraní de Minga Guazú y Deportivo Unión de Pilar se encuentran rezagados.