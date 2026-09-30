Toda la ronda del Nacional B se cumple el viernes

La segunda etapa del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga una plaza a la División Intermedia 2027, está llegando a su fase culminante.

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Son ocho los clubes que siguen en carrera, de los cuales cuatro avanzarán a las semifinales luego del desarrollo de las 14 rondas que comprende esta instancia.

La 11ª fecha se cumplirá de manera íntegra el viernes, tres a la tarde y uno a la noche. Los choques se desarrollarán en cuatro departamentos diferentes, Alto Paraná, Ñeembucú, Caaguazú y Guairá.

Cumplidos 10 capítulos, 3 Corrales de Ciudad del Este, Guaraní de Fram, 3 de Febrero y Ciudad Nueva, también clubes de la capital del décimo departamento, se encuentran en la zona de clasificación.