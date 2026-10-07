Maravillosa fiesta del fútbol en Santaní

Para volver a la punta de la División Intermedia, de la que fue desplazado por el General Caballero de Juan León Mallorquín, el Deportivo Santaní debía derrotar a Guaireña FC y lo hizo por el ajustado marcador de 1-0, en duelo correspondiente a la 27ª fecha del torneo de la segunda categoría que consta de 30 capítulos.

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La fiesta la hizo la afición, tanto en las tribunas como en los sitios disponibles. La dirigencia, encabezada por Leopoldo Speranza Jara, habilitó 2.800 entradas y al estadio del Unión Agrícola ingresaron unos 4.500 espectadores. Todo por ver a la escuadra albinegra que está cerca del retorno al círculo privilegiado, en la que compitió en 2015, 2018 y 2019.

El partido en sí no tuvo el brillo esperado, quizás por la tensión, la necesidad del triunfo de los locales por retornar a la cima, y de los visitantes para espantar los fantasmas del descenso.

El nudo se desató con un pase profundo hacia Juan Ezequiel Mereles, el popular “Juanchi” (de Valle Pucú, Areguá), quien envió una asistencia aérea medida a William Casanova, para la anotación con golpe de cabeza. Los dirigidos técnicamente por Julio César Irrazábal están a un paso del ascenso a Primera.

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El arbitraje estuvo a cargo del mundialista Juan Gabriel Benítez, a la altura de la importancia del juego del segundo nivel de nuestro balompié, que está en su tramo decisivo.

Los comunicadores locales Miguel Guillén y Cristhian Ríos, además de brindar los pormenores del encuentro deportivo, captaron hermosa imágenes que compartimos en este material.

El próximo domingo, Santaní afrontará una auténtica final, contra el segundo del circuito, General Caballero. El duelo será en Ka’arendy, a las 10:00.