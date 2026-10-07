Fútbol de Intermedia
07 de octubre de 2026 a la - 09:57

Maravillosa fiesta del fútbol en Santaní

Con fuegos artificiales y tribunas colmadas fue recibido el Deportivo Santaní en el estadio del Unión Agrícola para su victoriosa presentación del martes contra Guaireña.
Con fuegos artificiales y tribunas colmadas fue recibido el Deportivo Santaní en el estadio del Unión Agrícola para su victoriosa presentación del martes contra Guaireña.Miguel Guillén

La comunidad de San Estanislao vivió la noche del martes una maravillosa fiesta promovida por el Deportivo Santaní, que con su victoria por 1-0 sobre Guaireña FC recuperó la punta de la División Intermedia y encamina su ascenso a la máxima categoría.

Por ABC Color
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Para volver a la punta de la División Intermedia, de la que fue desplazado por el General Caballero de Juan León Mallorquín, el Deportivo Santaní debía derrotar a Guaireña FC y lo hizo por el ajustado marcador de 1-0, en duelo correspondiente a la 27ª fecha del torneo de la segunda categoría que consta de 30 capítulos.

Lea más: Santaní recupera la cima y da otro paso hacia el ascenso a Primera División

La fiesta la hizo la afición, tanto en las tribunas como en los sitios disponibles. La dirigencia, encabezada por Leopoldo Speranza Jara, habilitó 2.800 entradas y al estadio del Unión Agrícola ingresaron unos 4.500 espectadores. Todo por ver a la escuadra albinegra que está cerca del retorno al círculo privilegiado, en la que compitió en 2015, 2018 y 2019.

La respuesta de la afición del Deportivo Santaní fue excelente. Aún con el partido en desarrollo, la gente seguía ingresando al recinto del Barrio 3, Tapiracuái.
La respuesta de la afición del Deportivo Santaní fue excelente. Aún con el partido en desarrollo, la gente seguía ingresando al recinto del Barrio 3, Tapiracuái.

El partido en sí no tuvo el brillo esperado, quizás por la tensión, la necesidad del triunfo de los locales por retornar a la cima, y de los visitantes para espantar los fantasmas del descenso.

Cartelera de partidos de la vigesimoctava fecha de la División Intermedia.
Cartelera de partidos de la vigesimoctava fecha de la División Intermedia.
Otra postal en las inmediaciones del arroyo Tapiracuái, en la noche festiva del Deportivo Santaní.
Otra postal en las inmediaciones del arroyo Tapiracuái, en la noche festiva del Deportivo Santaní.

El nudo se desató con un pase profundo hacia Juan Ezequiel Mereles, el popular “Juanchi” (de Valle Pucú, Areguá), quien envió una asistencia aérea medida a William Casanova, para la anotación con golpe de cabeza. Los dirigidos técnicamente por Julio César Irrazábal están a un paso del ascenso a Primera.

El público del Deportivo Santaní cumplió y el equipo, también. El Albinegro del departamento de San Pedro encamina su regreso al círculo privilegiado.
El público del Deportivo Santaní cumplió y el equipo, también. El Albinegro del departamento de San Pedro encamina su regreso al círculo privilegiado.

El arbitraje estuvo a cargo del mundialista Juan Gabriel Benítez, a la altura de la importancia del juego del segundo nivel de nuestro balompié, que está en su tramo decisivo.

Clasificación - División Intermedia 2026
Clasificación - División Intermedia 2026

Los comunicadores locales Miguel Guillén y Cristhian Ríos, además de brindar los pormenores del encuentro deportivo, captaron hermosa imágenes que compartimos en este material.

El próximo domingo, Santaní afrontará una auténtica final, contra el segundo del circuito, General Caballero. El duelo será en Ka’arendy, a las 10:00.

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