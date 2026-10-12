Primera C: Fulgencio Yegros logra una victoria clave sobre General Caballero ZC

Una estratégica victoria fue la que conquistó este lunes el Fulgencio Yegros sobre General Caballero de Zeballos Cue 2-0, en el Bosque de Pa’i Ñu, en Ñemby, por la penúltima fecha (20ª) de la Primera División C, que es la cuarta y última categoría de nuestro fútbol.

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Martín Amorín, al minuto 7 y Fabricio Romero, al 70, registraron las anotaciones del Prócer de Ñemby, que llegó a 42 puntos, los mismos que tiene el Matarife de Zeballos Cue. El Sport Colonial, que tiene 40, es otro que pugna por el ascenso a la Primera B.

La “C” tiene como líder al Pilcomayo de Mariano Roque Alonso, con 46 unidades, con una ventaja apreciable que le permite lograr el ascenso en la ronda siguiente, con una victoria, para luego apuntar a la conquista del título.

La 21ª ronda asigna el desarrollo de estos cotejos: Pilcomayo-Sport Colonial, Capitán Figari-Humaitá, Valois Rivarola-Deportivo Pinozá, General Díaz-General Caballero CG, Fulgencio Yegros-Atlético Juventud y General Caballero ZC-Oriental.