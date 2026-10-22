Quinceno FC puede alterar el cuadro de clasificados del Nacional B

Ubicado en el quinto puesto de la clasificación, el guaireño Quinceno FC, campeón del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior 2025, con su denominación tradicional de 15 de Mayo, podrá meterse entre los cuatro mejores con una victoria contra Guaraní de Minga Guazú, que está fuera de la pelea.

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Los partidos dominicales, correspondientes de la decimocuarta fecha, segunda fase, se disputarán en horario simultáneo, a las 16:00.

Los cuatro primeros se enfrentarán entre sí, por lo que se restarán puntos. El primer clasificado a la penúltima fase es el 3 Corrales de Ciudad del Este, que lidiará con el 3 de Febrero, también de la capital del Alto Paraná, que necesita ganar para pasar.

Otro choque decisivo es el que sostendrán Guaraní de Fram y Ciudad Nueva de Ciudad del Este, en Itapúa.

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La decimoquinta edición del Nacional B otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.